Ο οίκος Dries Van Noten διευρύνει τα όρια ανάμεσα στη μόδα, την ομορφιά και την τέχνη και αυτή τη φορά κυκλοφόρησε μια νέα συνεργασία που μετατρέπει το άρωμά του σε συλλεκτικό κεραμικό art piece.

Η συνεργασία του οίκου Dries Van Νoten με τίτλο Soie Malaquais x Bouke de Vries, επαναπροσδιορίζει το εμβληματικό άρωμα του οίκου, Soie Malaquais, με τη βοήθεια της εικαστικής πινελιάς του Ολλανδού καλλιτέχνη, Bouke de Vries, παρουσιάζοντας πέντε μοναδικές, γλυπτικές limited editions από πορσελάνη εκδοχές υμνώντας με αυτόν τον τρόπο τη χειροτεχνία, τη μνήμη και τη δύναμη της μεταμόρφωσης.

Ο Dries Van Noten μεταμορφώνει το άρωμά του σε κεραμικό έργο τέχνης – και το θέλουμε για τη συλλογή μας

Ο Bouke de Vries, γνωστός για το έργο του να μεταμορφώνει σπασμένα κεραμικά σε ποιητικές συνθέσεις, φέρνει τη χαρακτηριστική του αισθητική στον κόσμο της αρωματοποιίας, εστιάζοντας στην ένταση ανάμεσα στην ευθραυστότητα και την επανεφεύρεση.

Dries Van Noten

Οι πέντε «masterpiece» εκδοχές (Birds, Buttons, Plate, Rose και Wing) «παντρεύουν» το μπουκάλι του αρώματος μαζί με ανασυντεθειμένα θραύσματα πορσελάνης με μπλε μοτίβα και δημιουργούν μοναδικά αντικείμενα που θυμίζουν έργα fine art ενώ κάθε ένα από αυτά είναι one-of-a-kin.

Dries Van Noten

Η συνεργασία αυτή αξίζει να πούμε πως επεκτείνεται και σε μια σειρά still life και floral artworks, με τριαντάφυλλα και τουλίπες, που μετατρέπουν το project σε μια ολοκληρωμένη εικαστική εμπειρία. Παράλληλα, το Soie Malaquais διατίθεται στην κλασική του εκδοχή ενώ η συλλογή πλαισιώνεται από αξεσουάρ και beauty αντικείμενα του οίκου.



Dries Van Noten