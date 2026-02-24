Straight leg vs cigarette: Ποιο παντελόνι ταιριάζει καλύτερα σε κάθε περίσταση

Αν υπάρχει ένα κομμάτι στη γυναικεία γκαρνταρόμπα το οποίο κερδίζει μια ξεχωριστή θέση σε κάθε περίσταση, αυτό είναι αναμφισβήτητα το παντελόνι.

Ανεξαρτήτως του στιλ και της αισθητικής, το παντελόνι λειτουργεί κάπως σαν πασπαρτού κομμάτι, ένα κομμάτι που μπορεί να φορεθεί με αμέτρητους τρόπους και συνδυασμούς, σε κάθε περίσταση και κάθε στιγμή της ημέρας, ποιο στιλ όμως να επιλέξεις;

Στον κόσμο των tailored παντελονιών δύο γραμμές ξεχωρίζουν, τα straight leg και τα cigarette και, παρότι μοιάζουν, η διαφορά τους μπορεί να αλλάξει εντελώς το ύφος ενός look.

Straight leg vs cigarette

Η βασική τους διαφορά βρίσκεται στη σιλουέτα. Τα straightέχουν ίσιο κόψιμο από τον γοφό μέχρι το τελείωμα. Το πλάτος του ποδιού παραμένει σχεδόν σταθερό, δημιουργώντας μια καθαρή, «χαλαρή» γραμμή, σε αντίθεση με τα cigarette pants τα οποία είναι πιο στενά και ελαφρώς tapered προς τον αστράγαλο, με πιο κοντό μήκος το οποίο συνήθως τελειώνει ακριβώς πάνω ή στο ύψος του αστραγάλου.

Με απλά λόγια, το straight leg είναι πιο χαλαρό και ευέλικτο, ενώ το cigarette είναι πιο δομημένο και αυστηρό.

Ποιο παντελόνι να διαλέξεις σε κάθε περίσταση

Straight Leg

Το straight leg είναι ιδανικό αν θέλεις ένα διαχρονικό κομμάτι που δεν θα φύγει ποτέ από τη μόδα και αν αναζητάς άνεση χωρίς να θυσιάζεις την κομψότητα.

Φοριέται εύκολα από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολακεύει τους περισσότερους σωματότυπους χάρη στη straight γραμμή. Συνδυάζεται άψογα με oversized blazer, πουκάμισα ή fitted tops, ταιριάζει τόσο με loafers και sneakers όσο και με γόβες ή ankle boots και είναι ιδανικό για capsule γκαρνταρόμπα, γιατί προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε περίσταση.

Cigarette Pants

Από την άλλη, τα cigarette pants, είναι ιδανικά για όσες αγαπούν ένα πιο «μαζεμένο», tailored αποτέλεσμα. Η στενή, cropped γραμμή του αναδεικνύει τον αστράγαλο και δείχνει ιδιαίτερα κομψή με kitten heels ή μπαλαρίνες, λειτουργεί άψογα σε looks γραφείου και δείχνει statement χωρίς να είναι υπερβολικό.

