MFW: Ο Γκλεν Μάρτενς παρουσίασε τη νέα συλλογή της Diesel σε ένα χαοτικό αλλά εναρμονισμένο με το σύμπαν της τοπίο

Καμηλοπαρδάλεις, φουσκωτά και αναμνηστικά σκορπίστηκαν σε μια εντυπωσιακή εγκατάσταση

Ο Γκλεν Μάρτενς άνοιξε την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου με ένα show γεμάτο παιχνιδιάρικη υπερβολή, έντονες υφές και χρώματα, στοιβάζοντας στον χώρο όλα όσα χαρακτηρίζουν τον οίκο όλα αυτά τα χρόνια.

Η επίδειξη μόδας της Diesel για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 έμοιαζε με ένα ζωντανό, οπτικό και απτικό εορτασμό του σύμπαντος της. Υπό τη δημιουργική διεύθυνση του Γκλεν Μάρτενς, η πασαρέλα μετατράπηκε σε ένα ζωντανό αρχείο της ταυτότητας και της εξέλιξης της μάρκας από το 1978 και ουσιαστικά τα κομμάτια που παρουσιάστηκαν ήθελαν να υμνήσουν την ενέργεια της επόμενης ημέρας μετά το καλύτερο πάρτι που πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Ο Γκλεν Μάρτενς παρουσίασε τη νέα συλλογή της Diesel σε ένα χαοτικό αλλά εναρμονισμένο με το σύμπαν της τοπίο

Το σκηνικό, γεμάτο λούτρινα παιχνίδια, χρωματιστά μπαλόνια, ρετρό λάμπες, καμηλοπαρδάλεις και αναμνηστικά σκορπισμένα σε ολόκληρο τον χώρο της, θύμιζε ένα χάος παρόλα αυτά όμως άρτια συνυφασμένο και ταιριαστό με το σύμπαν της Diesel, το οποίο δεν έμοιαζε καθόλου παράταιρο.

Diesel

Όπως ο ίδιος ο οίκος το περιγράφει, πρόκειται για μια εγκατάσταση αντικειμένων, αναμνηστικών και σκηνικών από προηγούμενα shows, (όπως για παράδειγμα τα γιγαντιαία φουσκωτά από την επίδειξη πασαρέλας Φθινόπωρο/ Χειμώνας 202), που επανασυναρμολογούνται. Με αυτή την επαναχρησιμοποίηση και τον μετασχηματισμό, η εγκατάσταση ουσιαστικά ενσαρκώνει τη δέσμευση της Diesel για βιωσιμότητα.



Όσο για τις υφές της συλλογής, είδαμε τη δαντέλα επάνω από τζιν, το βελούδο να μεταμφιέζεται, και τις ρετρό λεπτομέρειες να κατέχουν πρωταγωνιστική θέση στα κομμάτια. Και παρά το μαξιμαλιστικό στιλ της νέας συλλογής, τα χρώματα, τον πειραματισμό -και το θεατρικό σκηνικό- το DNA της Diesel παρέμεινε άθικτο. Δεν έλειψε το κλασικό τζιν, φθαρμένο, χαμηλό και αναμφισβήτητα κουλ, το οποίο έχει ακόμη πρωταγωνιστικό ρόλο.

Diesel

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της Diesel, το στρίψιμο και το τύλιγμα είναι σκόπιμα λάθος, αδύνατο να διορθωθούν. Το τζιν διαθέτει μόνιμες τσακίσεις και οι επεξεργασίες υφάσματος κάνουν τα κομμάτια να μοιάζουν σαν να τα έχουν μαζέψει από το πάτωμα.

«Αυτή η συλλογή έχει να κάνει με το να ξυπνάς σε ένα μέρος, χωρίς να έχεις ιδέα τι συνέβη χθες το βράδυ, και είσαι ο πιο ένδοξος άνθρωπος που υπήρξε ποτέ. Όταν φεύγεις κρυφά από το δωμάτιο του ξενοδοχείου ενός ατόμου που δεν γνωρίζεις, είσαι πραγματικά στα καλύτερά σου. Αυτά είναι εξαιρετικά φορετά κομμάτια για μια επιτυχημένη ζωή, η ουσία της Diesel» δήλωσε ο Γκλεν Μάρτενς.

Τέλος, η νέα τσάντα D-One έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα, με λουράκια με πολλαπλές αγκράφες, μαζί με νέα γυαλιά και κοσμήματα, που ολοκλήρωναν την ιστορία που εξιστορούσαν όλες οι εμφανίσεις.