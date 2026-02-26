Η Max Mara παρουσίασε τη συλλογή της στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου και είναι ένας ύμνος στη θηλυκή ενδυνάμωση

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας στο Μιλάνο, ο οίκος Max Mara παρουσίασε τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026/27, με τον creative director Ian Griffiths να υπογράφει ακόμη ένα κεφάλαιο σύγχρονης θηλυκής ενδυνάμωσης.

Το show του οίκου Max Mara πραγματοποιήθηκε στην πόλη όπου ιδρύθηκε ο οίκος, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη βαθιά του σύνδεση με την ιταλική παράδοση, την αρχιτεκτονική καθαρότητα και την πολιτιστική κληρονομιά.

Η συλλογή είχε τίτλο History and Modernity και αντλούσε έμπνευση από τη μεσαιωνική φιγούρα της Matilde di Canossa, μιας από τις πιο ισχυρές και επιδραστικές γυναίκες της ιταλικής ιστορίας.

Η επιλογή αυτής της μούσας δεν ήταν τυχαία, o Griffiths θέλησε να συνδέσει τη δύναμη, τη διπλωματία και την αυτονομία της Ματθίλδης με τη σύγχρονη γυναίκα της Max Mara, μια γυναίκα αυτάρκη, αποφασιστική και ήρεμα ισχυρή.

Στην πασαρέλα είδαμε έναν διάλογο ανάμεσα στον νεο-μεσαιωνισμό και τον σύγχρονο μινιμαλισμό με τη δύναμη της συλλογής να βρίσκεται πάντα στα υλικά της.

Είδαμε καμηλό, κασμίρ, μοχέρ και φίνα μάλλινα υφάσματα μαζί με lustrous double-face παλτό και χαρακτηριστικές teddy υφές του οίκου. Κάθε κομμάτι έμοιαζε σχεδιασμένο για να διαρκέσει στον χρόνο, όχι απλώς ως ρούχο, αλλά ως «σύντροφος» ζωής.

Ξεχωριστή στιγμή της αφήγησης όμως αποτέλεσε και η διακριτική αναφορά στο εμβληματικό παλτό 101801. Η καθοριστική στιγμή για τη Matilde ήρθε το 1081, ενώ για τη Max Mara το 1981 με το λανσάρισμα του πιο διάσημου παλτού της, το 101801.

Από τότε, με την υπόσχεση της ενδυνάμωσης, η μάρκα έχει αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις γυναίκες που βρίσκονται σε άνοδο. Το αρχείο της Max Mara είναι πλούσιο σε έμπνευση από αυτές τις διαμορφωτικές συλλογές, που βασίζονται στα ρούχα εξωτερικής ένδυσης με έντονους ώμους για τα οποία η μάρκα είναι γνωστή.