Λίγο μετά τη βράβευσή της στα BAFTA, η Τζέσι Μπάκλεϊ έδωσε το «παρών» στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας της ταινίας, «The Bride» και φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί με μία τολμηρή και απόλυτα σύγχρονη δημιουργία υψηλής ραπτικής.

Η πρεμιέρα της ταινίας «The Bride» πραγματοποιήθηκε στο Cineworld Leicester Square, στο Λονδίνο, το βράδυ της Πέμπτης, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου και φωτογράφων, με την Τζέσι Μπάκλεϊ που πρωταγωνιστεί στην ταινία, να φωτογραφίζεται χαμογελαστή και ευδιάθετη φορώντας ένα see through φόρεμα υψηλής ραπτικής.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός η οποία υποδύεται τη Νύφη στην ταινία, για την εμφάνισή της επέλεξε μία εντυπωσιακή δημιουργία από τη συλλογή Haute Couture Άνοιξη/Καλοκαίρι 2024 του οίκου Maison Margiela. Με έντονα gothic στοιχεία, το φόρεμα άφηνε ευδιάκριτο τον κορσέ και το bra στο εσωτερικό, δημιουργώντας ένα layered εφέ που ισορροπούσε ανάμεσα στη θεατρικότητα και τη σύγχρονη θηλυκότητα.

Τζέσι Μπάκλεϊ: Η εμφάνιση με «γυμνό» gothic φόρεμα στην πρεμιέρα της ταινίας The Bride

Η διαφάνεια του υφάσματος σε συνδυασμό με τη γραμμή του κορσέ τόνιζε τη σιλουέτα της ενώ η minimal προσέγγιση στα αξεσουάρ επέτρεψε στο φόρεμα να παραμείνει ο απόλυτος πρωταγωνιστής της εμφάνισης. Το αποτέλεσμα ήταν τολμηρό αλλά κομψό, απόλυτα εναρμονισμένο με τη σκοτεινή, ατμοσφαιρική αισθητική της ταινίας.

Η ίδια η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους του Ηνωμένου Βασιλείου στις 6 Μαρτίου και αποτελεί μια ανατρεπτική επαναπροσέγγιση του μύθου του Φρανκενστάιν.

Σε σκηνοθεσία της Maggie Gyllenhaal, η ιστορία μεταφέρεται στο Σικάγο της δεκαετίας του 1930 και ακολουθεί μια νεαρή γυναίκα που επανέρχεται στη ζωή ως σύντροφος του Τέρατος του Φρανκενστάιν.