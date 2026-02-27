MFW: H Prada παρέδωσε μαθήματα layering και ύμνησε τη γυναικεία πολυεπίπεδη ύπαρξη

Ο οίκος Prada μετέτρεψε την πασαρέλα σε μια έντονη, πολυεπίπεδη εμπειρία παρουσιάζοντας τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου.

Το show του οίκου Prada πραγματοποιήθηκε στο Deposito του Fondazione Prada, με το σκηνικό να παραπέμπει σε μια παλιά έπαυλη με διακοσμητικά στοιχεία διαφορετικών εποχών. Πίνακες, ταπισερί, καθρέφτες και έπιπλα από πέντε αιώνες συνυπήρχαν, δημιουργώντας ένα περιβάλλον γεμάτο πολιτισμικές «στρώσεις».

Όπως και τα ρούχα, έτσι και ο χώρος μιλούσε για τη συνύπαρξη παρελθόντος και παρόντος.

Η συλλογή, σχεδιασμένη από τη Μιούτσια Πράντα και τον Ραφ Σίμονς, είχε ως κεντρικό άξονα το layering, όχι όμως απλώς ως τεχνική styling, αλλά ως φιλοσοφία. Δεκαπέντε μοντέλα περπάτησαν στο catwalk διαδοχικά αφαιρώντας ή προσθέτοντας κομμάτια στις εμφανίσεις τους με κάθε look να μεταμορφώνεται ξανά και ξανά, κάνοντας έντονα αισθητή την έννοια της αποδόμησης.

Είδαμε υφάσματα που έμοιαζαν φθαρμένα, ξεφτισμένα ή ελαφρώς λερωμένα, σαν να κουβαλούν μνήμες ενώ τα μαύρα μάλλινα σύνολα έδιναν τη θέση τους σε θολά φλοράλ μοτίβα. Από την άλλη δεν έλειψαν και τα αυστηρά πανωφόρια τα οποία συνδυάστηκαν με utility κάπες και αναπάντεχες λεπτομέρειες.

Όσο για τα αξεσουάρ, λειτούργησαν ως αντίβαρο στην «φθορά» των ρούχων. Πολυτελείς τσάντες σε μικρό μέγεθος, με γυαλιστερό φινίρισμα, και ψηλές lace-up μπότες διακοσμημένες με χάντρες ή λεπτομέρειες με φτερά, πρόσθεταν μια διάσταση υπερβολής και πολυτέλειας.

Κι αν κάτι ήθελε να μας δείξει η νέα συλλογή, εκτός από εντυπωσιακά layerings και υψηλής ραπτικής κομμάτια αυτό σίγουρα ήταν η γυναίκα της Prada μεταμορφώνεται μέσα στην ημέρα, προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες και για εκείνη το ντύσιμο γίνεται εργαλείο αφήγησης και τελικά ταυτότητα.