Στη δεκαετία του ’90, πολύ πριν ο όρος ήσυχη πολυτέλεια γίνει της μόδας, η Καρολίν Μπεσέτ Κένεντι είχε ήδη ανακαλύψει την ουσία της τάσης αυτής.

Το στιλ της Καρολίν Μπεσέτ Κένεντι ήταν πάνα εκλεπτυσμένο και τα κομμάτια που επέλεγε, αλλά και τα συνολικά outfit της, δεν είχαν υπερβολές, επέλεγε items χωρίς λογότυπα και δεν ακολουθούσε στιλιστικά τεχνάσματα, καταφέρνοντας έτσι να δημιουργήσει μια αισθητική που παραμένει αξεπέραστα σύγχρονη.

Τρεις δεκαετίες μετά, οι εμφανίσεις της εξακολουθούν να αναπαράγονται στο Pinterest, να εμπνέουν και να αποτελούν σημείο αναφοράς για όσες αναζητούν μια ανεπιτήδευτη αισθητική.

Το effortless στιλ της Καρολίν Μπεσέτ – 10 iconic εμφανίσεις της για να εμπνευστεί από αυτές

Γεννημένη το '66, η Καρολίν Μπεσέτ σπούδασε στο Boston University και, όπως αναφέρεται στο Britannica, ξεκίνησε την καριέρα της στον χώρο της μόδας φτάνοντας να γίνει υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων στον οίκο Calvin Klein.

Ο γάμος της με τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ το 1996 την έφερε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όμως η ίδια δεν υιοθέτησε ποτέ το φιζίκ των «κοσμικών» εμφανίσεων. Δεν συνεργαζόταν με στιλίστα και επιμελούνταν μόνη της κάθε της σύνολο

Το στιλ της βασιζόταν σε καθαρές γραμμές, αγαπούσε μια ουδέτερη παλέτα και αρχιτεκτονικές σιλουέτες, είχε αδυναμία σε avant-garde σχεδιαστές όπως ο Yohji Yamamoto και η Ann Demeulemeester, αλλά και σε διαχρονικούς οίκους όπως η Prada και η Hermes ενώ αν παρατηρίσει κανείς πιο προσεκτικά απέφευγε τα έντονα κοσμήματα.

Αυτό που κάνει το στιλ της εμβληματικό μέχρι και σήμερα είναι η ισορροπία ανάμεσα στο αυστηρό και το αισθησιακό. Για παράδειγμα, ένα slip dress μπορούσε να δείχνει ταυτόχρονα μινιμαλιστικό και θηλυκό ενώ ένα ανδρόγυνο σύνολο απέπνεε δύναμη χωρίς να χάνει τη φινέτσα του. Ακόμη και στις πιο casual στιγμές της, με τζιν και πουλόβερ, έμοιαζε σαν να έχει μόλις βγει από editorial.

Η σημερινή λοιπόν εμμονή με της capsule wardrobe, τα basics και η ήσυχη πολυτέλεια αντλεί ξεκάθαρα στοιχεία και από τη δική της φιλοσοφία, ότι η κομψότητα βρίσκεται στην απλότητα, στην ποιότητα και στη συνέπεια.

Δες παρακάτω μερικές από τις πιο iconic εμφανίσεις της Καρολίν Μπεσέτ