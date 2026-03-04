Η δαντέλα στα καλύτερά της

Ο Saint Laurent είναι ένας από εκείνους τους οίκους που δεν χρειάζονται υπερβολές για να επιβληθούν και στο show για τη συλλογή Φθινόπωρο/ Χειμώνας 2026, στο πλαίσιο της Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, ο Anthony Vaccarello βασίστηκε στην ουσία του μύθου του οίκου.

Πηγή έμπνευσής του ήταν το εμβληματικό «Le Smoking»» το οποίο «έκλεισε» 60 χρόνια από τη δημιουργία του. Να σου θυμίσουμε πως το εμβληματικού γυναικείο σμόκιν τη δεκαετία του ’60 προκάλεσε σκάνδαλο αλλά τελικά επανακαθόρισε τη θηλυκή δύναμη, έτσι ο Vaccarello, ο οποίος φέτος συμπληρώνει δέκα χρόνια στο δημιουργικό τιμόνι, χρησιμοποίησε το σμόκιν ως αφετηρία για να μιλήσει για τη σύγχρονη σιλουέτα και τον αισθησιασμό του σήμερα.

Getty Images

60 χρόνια από το εμβληματικό «Le Smoking», ο Anthony Vaccarello αναδεικνύει τη σύγχρονη σιλουέτα και τον αισθησιασμό του σήμερα

Στην πασαρέλα κυριάρχησαν τα μαύρα κοστούμια, αυστηρά, με βαθιά ντεκολτέ και ρευστά pinstripes υφάσματα. Οι γραμμές ήταν καθαρές, σχεδόν αρχιτεκτονικές με το σακάκι να έχει εκείνη τη χαρακτηριστική γραμμή στον ώμο και στο μανίκι που κάνει ένα Saint Laurent item να ξεχωρίζει.

Getty Images

Παράλληλα, ο σχεδιαστής έπαιξε με τη δαντέλα, όχι όμως με τη ρομαντική της πλευρά. Τη «σκλήρυνε», τη μετέτρεψε σε tailored ζακέτες και ίσιες φούστες ενώ δεν έλειψαν και τα διάφανα slip dresses σε εντυπωσιακούς θερμούς τόνους, που ισορροπούσαν ανάμεσα στο lingerie στοιχείο και στην αυστηρότητα της ραπτικής.

Ξεχωριστή στιγμή της επίδειξης ήταν βέβαια η εμφάνιση της Μπέλα Χαντίντ, η οποία περπάτησε με ένα διάφανο lace σύνολο σε αποχρώσεις του βαθύ κόκκινου και του μαύρου. Η παρουσία της υπογράμμισε ακριβώς αυτό που ήθελε να πετύχει ο Vaccarello, να μετατρέψει το lingerie σε δύναμη και το tailoring σε εργαλείο αποπλάνησης.

Σε μια σεζόν όπου πολλά brands επαναφέρουν το power suit, ο οίκος Saint Laurent υπενθυμίζει ότι δεν είναι όλα τα κοστούμια ίδια. Το δικό του σίγουρα έχει μια ιστορία από πίσω του. Εξήντα χρόνια μετά το πρώτο «Le Smoking» λοιπόν ο Vaccarello το επαναπροσδιόρισε με τον πιο σύγχρονο και sexy τρόπο.