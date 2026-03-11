Exposed bra: Η τάση που επιστρέφει από τα '00s είναι πιο εκλεπτυσμένη και stylish

Η τάση του exposed bra (ή αλλιώς τα peekaboo bralettes) επιστρέφει δυναμικά στη μόδα, επαναφέροντας στο προσκήνιο την ιδέα ότι τα εσώρουχα μπορούν να αποτελούν μέρος του outfit.

To exposed bra, σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου ένα εμφανές σουτιέν θεωρούνταν στιλιστικό λάθος σήμερα αποτελεί μια συνειδητή επιλογή styling. Από δαντελένια bralettes που ξεπροβάλλουν κάτω από oversized σακάκια μέχρι mesh μπλουζάκια, η τάση παίζει με τα όρια ανάμεσα στο lingerie και το ready-to-wear. Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται έντονα τόσο στο street style όσο και στις πασαρέλες, ενώ celebrities και fashion insiders την υιοθετούν σε εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί αλλά και στην καθημερινότητα.

Η τάση του exposed bra ιστορικά

Η επιστροφή της τάσης συνδέεται στενά με τη γενικότερη επιστροφή της διαφάνειας και του layering στη μόδα ωστόσο, η ιδέα δεν είναι καινούργια. Οι ρίζες της βρίσκονται στα τέλη του 20ού αιώνα, όταν οι σχεδιαστές άρχισαν να πειραματίζονται με την έννοια του lingerie as outerwear. Τότε η μόδα άρχισε να αμφισβητεί τα παραδοσιακά όρια ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο ντύσιμο και κορσέδες, bustiers και σατέν εσώρουχα εμφανίστηκαν στις πασαρέλες ως κανονικά ρούχα, ενώ τα διάφανα υφάσματα και τα slip dresses επέτρεπαν στο εσώρουχο να γίνει ορατό στοιχείο του look. Αυτή η αισθητική καθιερώθηκε ως σύμβολο θηλυκότητας και αυτοπεποίθησης.

Τα '00s έδωσαν στη συγκεκριμένη τάση μια πιο pop και τολμηρή ταυτότητα. Τα εμφανή δαντελένια σουτιέν κάτω από βαθιά ντεκολτέ ή tank tops έγιναν χαρακτηριστικό στοιχείο της nightlife αισθητικής και του celebrity street style και παρότι τα επόμενα χρόνια η μινιμαλιστική και athleisure μόδα περιόρισε την ένταση αυτής της τάσης, η ιδέα δεν εξαφανίστηκε ποτέ πραγματικά.

Πώς θα υιοθετήσεις σήμερα την τάση

Σήμερα, το peekaboo bralettes επαναπροσδιορίζεται με έναν πιο εκλεπτυσμένο τρόπο. Η σύγχρονη εκδοχή της τάσης δεν βασίζεται τόσο στο σοκ ή στον έντονο αισθησιασμό, αλλά στην ισορροπία και στη δημιουργικότητα του styling. Τα bralettes συχνά φοριούνται κάτω από σακάκια, πουκάμισα με ανοιχτά κουμπιά ή πλεκτά με βαθύ V, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που είναι κομψό αλλά και χαλαρό.

Η νέα γενιά της τάσης αντιμετωπίζει το σουτιέν όπως οποιοδήποτε άλλο fashion κομμάτι, ως στοιχείο που μπορεί να προσθέσει υφή, αντίθεση και προσωπικότητα σε ένα outfit. Είτε πρόκειται για ένα δαντελένιο bralette που ξεπροβάλλει διακριτικά κάτω από ένα σακάκι είτε για ένα minimal top κάτω από ένα διάφανο φόρεμα, το exposed bra αποδεικνύει ότι η σύγχρονη μόδα δεν φοβάται να επαναπροσδιορίσει τα όρια ανάμεσα στο εσώρουχο και το ρούχο.

Πάρε ιδέες από τα παρακάτω looks