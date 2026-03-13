Αποχωρεί από τον οίκο Etro ο Marco De Vincenzo - Νέο κεφάλαιο για τον Ιταλικό οίκο

Ο Ιταλός σχεδιαστής Marco De Vincenzo αποχωρεί από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου Etro, έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια συνεργασίας.

Η είδηση ανακοινώθηκε επίσημα στις 12 Μαρτίου από τον ίδιο τον οίκο, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η απόφαση ελήφθη από κοινού και σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας στρατηγικής φάσης για το brand.

Ο De Vincenzo ανέλαβε τον ρόλο το 2022, ερχόμενος από τον ιταλικό οίκο Fendi. Κατά τη διάρκεια της θητείας του προσπάθησε να επαναπροσδιορίσει τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας του Etro, διατηρώντας παράλληλα τον χαρακτήρα που έχει καθιερώσει το brand από την ίδρυσή του το 1968. Η δημιουργική του προσέγγιση βασίστηκε κυρίως στην ανάδειξη των έντονων μοτίβων, των πλούσιων υφασμάτων και της χαρακτηριστικής αισθητικής του οίκου.

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία που επανέφερε δυναμικά στις συλλογές ήταν το μοτίβο paisley, το οποίο αποτελεί διαχρονικό σύμβολο του Etro. Μέσα από πολυεπίπεδα prints, έντονους χρωματικούς συνδυασμούς και μια πιο σύγχρονη ματιά στο bohemian ύφος, ο σχεδιαστής επιχείρησε να φέρει τον οίκο πιο κοντά στη σύγχρονη μόδα χωρίς να απομακρυνθεί από την ιστορία του.

Η αποχώρησή του έρχεται σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών για την εταιρεία. Το 2022, όπως αναφέρεται στο WWD, το επενδυτικό fund L Catterton απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών του Etro, ενώ στα τέλη του 2025 η επενδυτική ομάδα με επικεφαλής τη Rams Global εξαγόρασε και το υπόλοιπο ποσοστό που κατείχε μέχρι τότε η οικογένεια Etro. Με αυτόν τον τρόπο ο ιστορικός οίκος πέρασε πλήρως σε εξωτερικούς επενδυτές, γεγονός που συχνά συνοδεύεται από νέες επιχειρηματικές και δημιουργικές κατευθύνσεις.

Σε επίσημη ανακοίνωση, ο οίκος ευχαρίστησε τον σχεδιαστή για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τη δημιουργική συμβολή του τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία του για το επόμενο κεφάλαιο της πορείας του, τονίζοντας ότι ο οίκοςθα συνεχίσει να εξελίσσει την ταυτότητά του στον χώρο του luxury lifestyle, παραμένοντας πιστό στις αξίες της καινοτομίας και της δημιουργικότητας που το χαρακτηρίζουν.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ποιος θα αναλάβει τη δημιουργική διεύθυνση, αναμένεται όμως σύντομα να ανακοινωθεί ποιος θα αναλάβει να καθορίσει τη νέα δημιουργική κατεύθυνση του ιταλικού οίκου.

