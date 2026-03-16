Comeback dress: Η Γκουίνεθ Πάλτροου επέστρεψε στα Oscars μετά από 11 χρόνια με το κατάλληλο φόρεμα

Για ακόμη μία χρονιά το κόκκινο χαλί των Oscars γέμισε με λαμπερές εμφανίσεις, εντυπωσιακά κομμάτια υψηλής ραπτικής και αστέρες του Χόλιγουντ που άξιζαν σίγουρα ένα βραβείο για τη στιλιστική τους επιλογή.



Από τις πιο εκκεντρικές παρουσίες της βραδιάς ήταν σίγουρα η Ντέμι Μουρ, η οποία επέλεξε μια εντυπωσιακή δημιουργία από Schiaparelli, όλο πούπουλα, ανάμεσα όμως στις παρουσίες που συζητήθηκαν περισσότερο βρέθηκε και η Γκουίνεθ Πάλτροου, η οποία επέστρεψε στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ μετά από έντεκα χρόνια απουσίας.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου επέστρεψε στα Oscars μετά από 11 χρόνια με το κατάλληλο φόρεμα

Η ηθοποιός έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, επιλέγοντας μια custom δημιουργία από Giorgio Armani Privé, ένα φόρεμα μεταξωτό και strapless με ιδιαίτερα cut outs.



Το φόρεμά της διατηρούσε την κομψότητά του, όμως δεν άφηνε και τη sexy γοητεία του να χαθεί. Το σχέδιο ήταν ανοιχτό κατά μήκος των πλευρών δεξιά και αριστερά, αφήνοντας να φανούν κρυστάλλινες λεπτομέρειες που πρόσθεταν λάμψη και κίνηση στο σύνολο.

Τέλος, ολοκλήρωσε το look με λευκές μυτερές γόβες και διακριτικά αλλά εντυπωσιακά κοσμήματα, με ένα διαμαντένιο κολιέ από τον οίκο Tiffany & Co με σπάνια κίτρινα διαμάντια και εκατοντάδες λευκά brilliant κομμένα πετράδια, το οποίο μάλιστα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κόκκινο χαλί και αποτελεί μέρος της νέας high jewelry συλλογής Blue Book του οίκου, να μην περνά απαρατήρητο.