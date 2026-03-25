Ο οίκος Maison Margiela επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο της πολιτιστικής σκηνής, με μια σειρά εκθέσεων και εμπειριών σε τέσσερις πόλεις της Κίνας τον Απρίλιο.

Tο project με τίτλο «MaisonMargiela/folders» όπως είχαμε γράψει στις αρχές του Φεβρουαρίου, λειτουργεί σαν ένα πολυεπίπεδο αρχείο, τόσο φυσικό όσο και ψηφιακό, που ανοίγει για πρώτη φορά στο κοινό, αποκαλύπτοντας τη δημιουργική διαδικασία και την ιστορία του οίκου με έναν τρόπο άμεσο και βιωματικό.

Τώρα ο οίκος έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τις εκθέσεις που ετοιμάζει, με το κοινό, τους θαυμαστές και μη, να ζηλεύουν κάθε μία έκθεση ξεχωριστά -και εμάς να μην ξέρουμε ποια έκθεση να πρωτοδιαλέξουμε.

Κυκλοφόρησαν περισσότερες πληροφορίες για τις δωρεάν εκθέσεις του οίκου Maison Margiela και θέλουμε να πετάξουμε ASAP για Σαγκάη

Η αρχή γίνεται στη Σαγκάη μεταξύ 2 και 6 Απριλίου, με την έκθεση «Artisanal: Our Creative Laboratory». Πρόκειται για μια σπάνια συνύπαρξη couture δημιουργιών από το 1989 έως σήμερα, που παρουσιάζονται μαζί για πρώτη φορά. Εδώ, η έννοια του «εργαστηρίου» γίνεται κυριολεκτική, τα ρούχα δεν αντιμετωπίζονται ως τελικά προϊόντα, αλλά ως αποτέλεσμα πειραματισμού, χειροτεχνίας και συνεχούς εξέλιξης. Η έκθεση αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο ο οίκος έχει επαναπροσδιορίσει την υψηλή ραπτική, δίνοντας έμφαση στη διαδικασία όσο και στο αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια, στο Πεκίνο (7–12 Απριλίου), η έκθεση «Anonymity: Our History of Masks» εστιάζει σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της ταυτότητας του οίκου: την ανωνυμία. Μέσα από 48 μάσκες, νέες και αρχειακές, αποτυπώνεται η διαχρονική εμμονή του Maison Margiela με την απόκρυψη της ταυτότητας, μια πρακτική που μετατρέπεται σε ισχυρό αισθητικό και ιδεολογικό εργαλείο. Οι μάσκες δεν λειτουργούν μόνο ως αξεσουάρ, αλλά ως σύμβολα μιας διαφορετικής προσέγγισης στη μόδα, όπου το ρούχο προηγείται του προσώπου.

Παράλληλα, στο Τσενγκντού από τις 9 έως τις 13 Απριλίου, η έκθεση «Tabi: Collectors» στρέφει το βλέμμα στην κοινότητα που έχει διαμορφωθεί γύρω από ένα από τα πιο εμβληματικά σχέδια του οίκου, τα Tabi. Μέσα από προσωπικά αρχεία εννέα συλλεκτών από όλο τον κόσμο, αναδεικνύεται η δύναμη του αντικειμένου ως μέσο προσωπικής έκφρασης. Τα Tabi παύουν να είναι απλώς ένα σχέδιο παπουτσιού και μετατρέπονται σε φορείς ταυτότητας, μνήμης και πολιτισμικής ανταλλαγής.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται στο Σενζέν (11–12 Απριλίου) με το «Bianchetto: Atelier Experience», μια πιο διαδραστική προσέγγιση. Οι επισκέπτες καλούνται να φέρουν δικά τους ρούχα και να τα μετασχηματίσουν επιτόπου, υπό την καθοδήγηση της ομάδας του atelier, χρησιμοποιώντας την τεχνική Bianchetto, μια χαρακτηριστική μέθοδο βαφής που παραπέμπει στη διαδικασία επανεγγραφής και ανανέωσης των ενδυμάτων. Εδώ, το κοινό δεν είναι απλός θεατής, αλλά συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία.