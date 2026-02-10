O οίκος Maison Margiela δίνει πλήρη πρόσβαση στους φακέλους του και το καλύτερο; έρχονται 4 δωρεάν εκθέσεις

Το fashion show του θα πραγματοποιηθεί 1η Απριλίου στη Σαγκάη

Ο οίκος Maison Margiela ανακοίνωσε πως το επόμενο runway του θα πραγματοποιηθεί στη Σαγκάη 1η Απριλίου, σαν να μην έφτανε όμως αυτό, έκανε γνωστό το MaisonMargiela/folders, δημοσιεύοντας για πρώτη φορά ένα Dropbox link με όλους τους φακέλους που διατηρεί η ομάδα του οίκου για να μοιράζεται ιδέες, προσχέδια και σχέδια. Αυτό το link είναι ανοιχτό προς το κοινό και καθημερινά θα ενημερώνεται.

Το fashion show του οίκου βέβαια θα είναι απλώς η αρχή αφού, μαζί με αυτό μια σειρά από εκθέσεις θα πραγματοποιηθούν στην Κίνα από τις αρχές μέχρι και τα μέσα του Απριλίου, δωρεάν προσβάσιμες για το κοινό.

MaisonMargiela/folders

«Όλοι μας στη Maison Margiela είμαστε περήφανοι που ανακοινώνουμε το MaisonMargiela/folders, έναν νέο τρόπο να γνωρίσετε το έργο του οίκου. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ιδέες, οι κώδικες και οι αξίες που διαμορφώνουν τόσο την κληρονομιά όσο και το μέλλον μας» αναφέρει ο οίκος μεταξύ άλλων σε επιστολή του.

MaisonMargiela/folders

Το MaisonMargiela/folders θα ξεκινήσει με την επίδειξη Φθινόπωρο - Χειμώνας 2026, που θα παρουσιαστεί ζωντανά στη Σαγκάη την 1η Απριλίου 2026, ως ειδικός καλεσμένος της Εβδομάδας Μόδας της Σαγκάης, και την επίδειξη αυτή θα ακολουθήσουν μια σειρά εκθέσεων και εμπειριών σε τέσσερις πόλεις της Κίνας, καθεμία αφιερωμένη σε έναν διαφορετικό κώδικα που διαμορφώνει την ταυτότητα του οίκου: Artisanal, Anonymity, Tabi και Bianchetto.

Αυτές οι τέσσερις εκθέσεις και εμπειρίες θα είναι δωρεάν και ανοιχτές για όλους, με εγγραφές που ξεκινούν από τις 17 Μαρτίου.

Αξίζει τέλος να πούμε πως, από σήμερα το link του MaisonMargiela/folders είναι προσβάσιμο παγκοσμίως, ενώ οι εσωτερικοί φάκελοι Dropbox που χρησιμοποιεί η ομάδα του οίκου για την αποθήκευση εικόνων, χρονοδιαγραμμάτων έργων, δελτίων τύπου και άλλων εγγράφων εργασίας, δημοσιεύονται για πρώτη φορά και θα ανανεώνονται με νέο υλικό καθημερινά και σε πραγματικό χρόνο.

MaisonMargiela/folders

Πληροφορίες για τις εκθέσεις: