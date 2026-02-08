«Dirty Looks: Desire and Decay in Fashion»: Η έκθεση που εξερευνά τι συμβαίνει με τη μόδα όταν «φθείρεται»

Μια έκθεση που αμφισβητεί τα καθιερωμένα πρότυπα ομορφιάς και ανοίγει έναν διάλογο γύρω από την κατανάλωση

Η έκθεση «Dirty Looks: Desire and Decay in Fashion» που θα διαρκέσει στο Barbican Art Gallery στο Λονδίνο έως και 25 Ιανουαρίου προσκαλεί το κοινό να δει τη μόδα από μια εντελώς διαφορετική οπτική.

Μακριά από την τελειότητα, τη στιλπνότητα και την άψογη αισθητική που κυριαρχούν συνήθως στη βιομηχανία της μόδας, η έκθεση εστιάζει στη φθορά, τη βρωμιά, τα σημάδια χρήσης και την αποσύνθεση ως δημιουργικά εργαλεία. Στόχος της είναι να αμφισβητήσει τα καθιερωμένα πρότυπα ομορφιάς και να ανοίξει έναν διάλογο γύρω από την κατανάλωση, το σώμα και τη βιωσιμότητα.

Στην έκθεση παρουσιάζονται δημιουργίες από περισσότερους από 60 σχεδιαστές και οίκους μόδας, τόσο ιστορικούς όσο και σύγχρονους. Τα εκθέματα χωρίζονται θεματικά και εξερευνούν διαφορετικές εκφάνσεις της «βρωμιάς», από σκισμένα, καμένα και λεκιασμένα ρούχα μέχρι ενδύματα που φέρουν εμφανή ίχνη του σώματος ή είναι κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα και απρόσμενα υλικά.

Ιδιαίτερη έμφαση όμως δίνεται και στη σχέση της μόδας με το ανθρώπινο σώμα και τη φύση. Ορισμένοι σχεδιαστές χρησιμοποιούν τη «βρωμιά» ως σύμβολο σωματικότητας και ταμπού, ενώ άλλοι την προσεγγίζουν ως αποτέλεσμα της υπερκατανάλωσης και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Μέσα από upcycled ρούχα, ανακατασκευασμένα υφάσματα και οργανικά υλικά, η έκθεση θέτει ερωτήματα για το μέλλον της μόδας και τις ευθύνες της απέναντι στον πλανήτη.

Η έκθεση υπενθυμίζει ότι η μόδα μπορεί να είναι πολιτική, πειραματική και ατελής – και ακριβώς γι’ αυτό ουσιαστική. Σε μια εποχή ψηφιακής τελειότητας και φίλτρων, η αποδοχή της φθοράς και της ατέλειας μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιο ειλικρινή και βιώσιμη προσέγγιση στη δημιουργία.