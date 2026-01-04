Η έκθεση «Marilyn Monroe: A Portrait» που θα διαρκέσει έως 6 Σεπτεμβρίου 2026, στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων του Λονδίνου, αποτελεί έναν φόρο τιμής σε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή της.

Η Μέριλιν Μονρόε δεν ήταν απλώς ένα κινηματογραφικό σύμβολο, υπήρξε μια καθοριστική παρουσία στην τέχνη και τη μαζική κουλτούρα, εμπνέοντας γενιές καλλιτεχνών και συνεχίζοντας μέχρι σήμερα να γοητεύει, να συγκινεί και να προβληματίζει.

«Marilyn Monroe: A Portrait»: Μία έκθεση για το είδωλο της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας

Μέσα από φωτογραφίες, έργα τέχνης και προσωπικά αντικείμενα, η έκθεση επιχειρεί να φωτίσει όχι μόνο το δημόσιο είδωλο της Μέριλιν Μονρόε, αλλά και τη γυναίκα πίσω από τον μύθο.

Getty Images

Το αφιέρωμα συγκεντρώνει έργα σπουδαίων καλλιτεχνών όπως οι Andy Warhol, Pauline Boty, Marlene Dumas και Audrey Flack, καθώς και φωτογραφίες από μερικούς από τους σημαντικότερους φωτογράφους του 20ού αιώνα.

IG@marilynmonroe

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ο Cecil Beaton, η Eve Arnold, ο Richard Avedon και ο Milton Greene, οι οποίοι κατέγραψαν διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητας και της εικόνας της. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στη συνεργατική σχέση της με τους δημιουργούς, αναδεικνύοντας τη δική της συμβολή στη διαμόρφωση της δημόσιας εικόνας της.

Η έκθεση εμπλουτίζεται με προσωπικά αντικείμενα, όπως βιβλία, σενάρια και ρούχα, που επιτρέπουν στον επισκέπτη να προσεγγίσει τη Μέριλιν ως άνθρωπο και όχι μόνο ως σταρ. Από τις πρώτες φωτογραφίσεις της, όταν ακόμη ήταν γνωστή ως Νορμα Τζιν, μέχρι τις τελευταίες, πιο συγκινητικές εικόνες της στο Μαλιμπού το 1962, αποτυπώνεται η διαδρομή μιας γυναίκας που υπήρξε διαρκώς στο επίκεντρο του φακού.

