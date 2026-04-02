Ο οίκος Maison Margiela μεταμόρφωσε ένα τεράστιο ναυπηγείο σε λαβύρινθο από κοντέινερ - Το πρώτο show του οίκου στη Σαγκάη

Ο οίκος Maison Margiela ταξίδεψε για πρώτη φορά στη Σαγκάι στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας, παρουσιάζοντας τη συλλογή Φθινόπωρο/ Χειμώνας 2026 σε ένα εντυπωσιακό, βιομηχανικό σκηνικό που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το brand.

Υπό τη δημιουργική διεύθυνση του Γλεν Μάτερνς, ο οίκος Maison Margiela δημιούργησε μια ολιστική εμπειρία που συνδύασε τη μόδα με την αφήγηση, την τέχνη και τη χωρική εγκατάσταση.

Η επιλογή της Σαγκάης φυσικά δεν ήταν τυχαία. Να σου θυμίσουμε πως το show αποτέλεσε την αφετηρία του ευρύτερου project με εκθέσεις και δράσεις σε πόλεις της Κίνας. Όσο για την τοποθεσία του show, ήταν ένα τεράστιο ναυπηγείο μεταμορφωμένο σε λαβύρινθο από κοντέινερ, το οποίο ενίσχυσε την εμβυθιστική διάσταση της παρουσίασης, θολώνοντας τα όρια ανάμεσα σε fashion how και performance.

Το πρώτο show του οίκου Maison Margiela στη Σαγκάη

Στο επίκεντρο της επίδειξης και της ίδιας της συλλογής βρέθηκε η φιλοσοφία του οίκου γύρω από την ανωνυμία και την αποδόμηση. Τα μοντέλα εμφανίστηκαν με μάσκες, στοιχείο-υπογραφή του Maison Margiela, που απομακρύνει την προσοχή από την ταυτότητα και την κατευθύνει αποκλειστικά στο ρούχο μια κίνηση που λειτουργεί ως σχόλιο πάνω στην κουλτούρα της διασημότητας, δίνοντας έμφαση στη συλλογική δημιουργία και τη δεξιοτεχνία του atelier.

Αισθητικά, η συλλογή κινήθηκε γύρω από την ιδέα ενός παριζιάνικου flea market μετά το σούρουπο και εξερεύνησε την έννοια της «μνήμης του ενδύματος», χρησιμοποιώντας vintage κομμάτια που μεταμορφώθηκαν μέσα από τεχνικές όπως το bonding, η επικάλυψη με κερί και η αποτύπωση υφασμάτων πάνω σε νέες επιφάνειες.

@Photo credits: MaisonMargiela FW 2026/ Φωτογραφία: MaisonMargiela

Ξεχώρισαν φορέματα που έμοιαζαν να είναι φτιαγμένα από πορσελάνη δημιουργώντας μια εύθραυστη αλλά εντυπωσιακή υλικότητα ενώ παράλληλα, τα tailoring κομμάτια αποδομήθηκαν πλήρως. Είδαμε παλτό τα οποία κόπηκαν, σακάκια τα οποία ενώθηκαν με jersey υφάσματα, ενώ το χαρακτηριστικό λευκό «bianchetto» έδινε την αίσθηση του ημιτελούς.

Τα υφάσματα έμοιαζαν να «παγώνουν» στον αέρα, βαριά κεντήματα και πειραματικές φόρμες δημιουργούσαν μια σχεδόν γλυπτική προσέγγιση στη μόδα και φυσικά η ισορροπία ανάμεσα στο ανδρικό και το γυναικείο στοιχείο παρέμεινε ρευστή.

Όσο για τα αξεσουάρ και τα παπούτσια, ο οίκος παρουσίασε νέες σιλουέτες, όπως μπότες με cut-outs και παπούτσια που δίνουν τη ψευδαίσθηση αιώρησης, ενίσχυσαν το σουρεαλιστικό στοιχείο της συλλογής και οι τσάντες, από την άλλη, απέκτησαν μια φθαρμένη, σχεδόν vintage όψη.

