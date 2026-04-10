Dolce & Gabbana: O Stefano Gabbana αποχωρεί από τον οίκο μετά από 40 χρόνια

Τέλος εποχής για το θρυλικό σχεδιαστικό δίδυμο

Ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Stefano Gabbana αποχωρεί από τη θέση του προέδρου του οίκου Dolce & Gabbana, έπειτα από μια πορεία περίπου τεσσάρων δεκαετιών στο τιμόνι της εταιρείας που συνίδρυσε.

Η αποχώρησή του από τα διοικητικά καθήκοντα σηματοδοτεί μια νέα φάση για τον ιστορικό οίκο μόδας, αν και δεν συνεπάγεται πλήρη απομάκρυνσή του από το brand. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Gabbana αναμένεται να συνεχίσει να έχει ενεργό ρόλο στο δημιουργικό κομμάτι της εταιρείας, διατηρώντας την επιρροή του στη σχεδιαστική κατεύθυνση.

Η παραίτηση του σχεδιαστή από τη θέση του προέδρου είχε πραγματοποιηθεί ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025, αλλά έγινε γνωστή μόλις πρόσφατα. Τη θέση ανέλαβε ο Alfonso Dolce, αδελφός του συνιδρυτή Domenico Dolce και ήδη διευθύνων σύμβουλος του ομίλου.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η εταιρεία αντιμετωπίζει οικονομικές προκλήσεις και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις σχετικά με το χρέος της, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάζει τις διοικητικές αλλαγές. Παρά την αποχώρησή του από τον διοικητικό ρόλο, ο Gabbana παραμένει βασικό πρόσωπο για την ταυτότητα του οίκου, τον οποίο ίδρυσε το 1985 και συνέβαλε καθοριστικά στην παγκόσμια επιτυχία του.