Η ανακοίνωση αυτής της συνεργασίας έρχεται ακριβώς 21 χρόνια μετά από την ημέρα που ξεκίνησε η πρώτη συνεργασία της με την H&M, τον Νοέμβριο του 2005.

Η H&M παρουσιάζει με υπερηφάνεια όλα τα looks της επερχόμενης συλλογής Stella McCartney x H&M. Η συλλογή θα κυκλοφορήσει στις 7 Μαΐου, είκοσι χρόνια μετά την πρώτη συνεργασία της H&M με τη διεθνώς αναγνωρισμένη σχεδιάστρια. Η πρώτη συνεργασία Stella McCartney x H&M, η δεύτερη designer συνεργασία στην ιστορία της H&M ,παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του 2005.



Η νέα συλλογή Stella McCartney x H&M χτίζει πάνω σε αυτή την κληρονομιά. Αντλεί έμπνευση από σημαντικές στιγμές της 25χρονης πορείας του οίκου, αποτυπώνοντας το πρωτοποριακό και ανατρεπτικό όραμα της McCartney μέσα από μία σειρά ρούχων και αξεσουάρ.





Η συλλογή ενώνει το παρελθόν με το παρόν, συνδυάζοντας σύγχρονες, αγαπημένες signature γραμμές – όπως oversized πουκάμισα, εντυπωσιακές καμπαρντίνες και αυστηρό tailoring – με παιχνιδιάρικα, εμβληματικά κομμάτια από τα πρώτα αρχεία της McCartney, όπως prints με κοσμηματικές λεπτομέρειες και slogan tops.

Η Stella McCartney «επιστρέφει» στην H&M μετά από 21 χρόνια με μια συλλογή που ενώνει το παρελθόν με το παρόν

«Βλέπω αυτή τη συλλογή ως ένα ταξίδι μέσα από τη δική μου ιστορία στη μόδα. Είναι ένας αυθεντικός συνδυασμός σύγχρονων classics και αγαπημένων κομματιών από το παρελθόν, που αναδεικνύουν τα πρώτα μου βήματα στον χώρο και την εξέλιξη των signature στοιχείων μου. Είναι παιχνιδιάρικη, δυναμική, λαμπερή, χαρούμενη και εκλεπτυσμένη» είπε η Stella McCartney.



Στα βασικά κομμάτια της συλλογής περιλαμβάνονται rib πλεκτά φορέματα και tops με την χαρακτηριστική αλυσίδα Falabella στον λαιμό, καθώς και ένα μακρύ λευκό φόρεμα με κάπα-μανίκι που ενώνεται με το τελείωμα, δημιουργώντας την αίσθηση ενός κυκλικού, αέρινου υφάσματος. Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης λαμπερά partywear κομμάτια, separates και denim, καθώς και φορέματα και tops από mesh με έντονο cherry print από το αρχείο. Μία ακόμη νοσταλγική πινελιά αποτελεί ένα λευκό mini t-shirt με studs που σχηματίζουν τη φράση ‘Rock Royalty’.



Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στα αξεσουάρ, με πλούσια γκάμα από τσάντες. Η συλλογή περιλαμβάνει έξι διαφορετικά σχέδια, όπως μικρές shoulder bags με branding, μεγάλες tote bags και μία διαχρονική τσάντα σε καφέ απόχρωση με λουράκι αλυσίδα. Η χαρακτηριστική αλυσίδα Falabella εμφανίζεται σε διάφορα κομμάτια της συλλογής, όπως σε κολιέ και σκουλαρίκια από ανακυκλωμένο μέταλλο σε mixed τόνους, αλλά και σε loafers με αλυσίδα στο μπροστινό μέρος.





Η συλλογή ξεχωρίζει για την προσέγγισή της στα υλικά, δίνοντας προτεραιότητα σε ανακυκλωμένες πρώτες ύλες, οργανικό βαμβάκι, μαλλί πιστοποιημένο κατά το πρότυπο RWS, καθώς και καινοτόμες λύσεις για coated υλικά, όπως βιομηχανικό καλαμπόκι και ανακυκλωμένο φυτικό έλαιο.

Παράλληλα, αποκαλύπτεται σήμερα και η καμπάνια της συλλογής, σε φωτογράφιση του Sam Rock στο Λονδίνο, με πρωταγωνίστριες τις Renee Rapp, Angelina Kendall και Adwoa Aboah. Το ύφος είναι παιχνιδιάρικο αλλά ανεπιτήδευτο, νοσταλγικό αλλά και στραμμένο στο μέλλον. Στην καμπάνια, το &Stella λειτουργεί ως tagline της συνεργασίας, επαναπροσδιορισμένο σε πολλαπλές εκδοχές – &Here &Now &Me &You – μεταφέροντας ένα μήνυμα σύνδεσης, φροντίδας και ενός τρόπου ύπαρξης που αγγίζει το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον.