The Devil Wears Prada 2: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας

Από τη Μέριλ Στριπ στη Lady Gaga

Η επιστροφή του «The Devil Wears Prada 2» σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πρώτη, εμβληματική ταινία, αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς.

Η ιστορία που καθόρισε τη σχέση μόδας και pop κουλτούρας επιστρέφει δυναμικά, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη θρυλική Μιράντα Πρίστλεϊ, καταλαβαίνεις λοιπόν πως η παγκόσμια πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη δεν θα μπορούσε παρά να μετατραπεί σε μια λαμπερή γιορτή του στιλ.

Το κόκκινο χαλί γέμισε με εντυπωσιακές εμφανίσεις, όπου πρωταγωνίστησαν οι βασικοί συντελεστές αλλά και πλήθος A-listers. Η Μέριλ Στριπ, πιστή στο επιβλητικό ύφος της Μιράντα, επέλεξε μια δραματική και κομψή εμφάνιση που απέπνεε κύρος και διαχρονική φινέτσα, μια δημιουργία της Σάρα Μπάρτον για τον οίκο Givenchy. Η Αν Χάθαγουεϊ από την άλλη τράβηξε τα βλέμματα με μια πιο τολμηρή και σύγχρονη επιλογή από Louis Vuitton, αποδεικνύοντας πως το στιλ της Άντι έχει ανανεωθεί πλήρως.

Η Έμιλι Μπλαντ εντυπωσίασε με μια couture δημιουργία του οίκου Schiaparelli, γεμάτη λεπτομέρειες, ενώ ο Στάνλεϊ Τούτσι διατήρησε την κομψότητα που τον χαρακτηρίζει με ένα καλοραμμένο Giorgio Armani κοστούμι το οποίο απογείωσε το βελούδινο σακάκι του.

Δες παρακάτω τις εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Αν Χάθαγουεϊ με Louis Vuitton

Μέριλ Στριπ με Givenchy by Sarah Burton FW26

Σιμόν Άσλεϊ με Prada

Lady Gaga με Saint Laurent FW16 RTW

Στάνλεϊ Τούτσι με Giorgio Armani

Έμιλι Μπλαντ με Schiaparelli SS26 Couture

Αννα Γουίντουρ

Γουίνι Χάρλοου με Stephane Rolland