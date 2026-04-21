Η Αν Χάθαγουεϊ είναι η ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο για το 2026 – και honestly, ποιος διαφωνεί;

Ο ετήσιος τίτλος του περιοδικού People για την πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου ανήκει στην Αν Χάθαγουεϊ.

Η Αν Χάθαγουεϊ ανακηρύχθηκε η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο για το 2026 από το περιοδικό People. Η 43χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός βρίσκεται σε μια από τις πιο δημιουργικές φάσεις της καριέρας της, με πολλαπλά κινηματογραφικά projects και μια νέα, πιο ώριμη προσέγγιση απέναντι στην εικόνα και τον εαυτό της. Η ετήσια λίστα του περιοδικού δεν περιορίζεται πλέον στα στερεότυπα της εξωτερικής εμφάνισης, αλλά αναδεικνύει προσωπικότητες που εκπέμπουν αυθεντικότητα, αυτοπεποίθηση και εσωτερική ισορροπία. Και η Αν Χάθαγουεϊ είναι ακριβώς αυτό.

Το 2026 αποτελεί μια χρονιά-σταθμό για την ηθοποιό, καθώς συμμετέχει σε πέντε κινηματογραφικές παραγωγές - ναι, κι όμως - μεταξύ των οποίων και η πολυαναμενόμενη συνέχεια του The Devil Wears Prada 2, που σηματοδοτεί την επιστροφή της στον εμβληματικό ρόλο της Andy Sachs, που τόσο αγαπήσαμε και τόσο περιμένουμε να δούμε ξανά στη μεγάλη οθόνη. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες την Πρωτομαγιά, με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ξεκινήσει.

Η Αν Χάθαγουεϊ φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του περιοδικού People σε μια από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της και μίλησε για την ομορφιά, την προσωπική και επαγγελματική πορεία της, τη μητρότητα, αλλά και τα νέα βήματα στην καριέρα της. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στον δικό της ορισμό για την ομορφιά, ο οποίος περιέχει μέσα αναμφισβήτητα τη λέξη αλήθεια. Παράλληλα, παραδέχτηκε πως το «μικρόβιο» της υποκριτικής υπήρχε μέσα της από την ηλικία των τριών ετών, αφού και η μητέρα της ασχολούνταν επαγγελματικά με την ίδια τέχνη.

Η συνέντευξη της Αν Χάθαγουεϊ στο People

Είχες ποτέ μια «άβολη» περίοδο στη ζωή σου;

Για δεκαετίες - κυριολεκτικά δεκαετίες. Νομίζω είχα τη μεγαλύτερη συνεχόμενη άβολη φάση στο Χόλιγουντ. Για την ακρίβεια, πιστεύω ότι κράτησε μέχρι τα τέλη των 30 μου.

Δύσκολο να το πιστέψει κανείς.

Κι όμως, το ήξερα γιατί το ζούσα. Όλοι περνούν μια άβολη φάση στην εφηβεία, αλλά εγώ δεν ένιωθα ποτέ πραγματικά άνετα πουθενά. Δεν μπορούσα να βρω τα πατήματά μου. Όταν ήμουν παιδί, δυσκολευόμουν πολύ να επικοινωνήσω, είχα άγχος και στρες ακόμα και για απλές συζητήσεις.

Έχεις ζήσει beauty «καταστροφές»;

Πολλές. Δεν καταλάβαινα ότι υπάρχει μια ολόκληρη «γλώσσα» στην ομορφιά. Για περίπου 10 χρόνια ζητούσα ένα συγκεκριμένο χτένισμα και ποτέ δεν έβγαινε όπως το φανταζόμουν. Μέχρι που μια μέρα έδειξα απλώς μια φωτογραφία. Ζητούσα «υφή», ενώ στην πραγματικότητα εννοούσα χαλαρούς, απαλούς κυματισμούς. Μου πήρε πολύ καιρό να το καταλάβω. Πλέον, πηγαίνω πάντα με φωτογραφίες αναφοράς.

Επιστρέφεις στον ρόλο της Andy Sachs στο The Devil Wears Prada 2. Τι θυμάσαι περισσότερο από την πρώτη ταινία;

Λάτρεψα τα γυρίσματα της πρώτης. Ήμουν αγχωμένη και πιεσμένη, αλλά ταυτόχρονα ήταν μια από τις πιο διασκεδαστικές εμπειρίες της ζωής μου, κυρίως λόγω των ανθρώπων γύρω μου. Η Έμιλι Μπλαντ είναι υπέροχος άνθρωπος. Ο Στάνλεϊ Τούτσι είναι απίστευτα αστείος και γρήγορος. Και η Μέριλ Στριπ… δεν της λέω συχνά πόσο τη θαυμάζω, αλλά την έχω σε τεράστια εκτίμηση. Είναι το απόλυτο παράδειγμα για το πώς γίνεται αυτή η δουλειά - δεν επαναπαύεται ποτέ και συνεχώς εξελίσσεται ως καλλιτέχνιδα.

Πώς σε στηρίζει ο σύζυγός σου;

Χαμογελάω μόνο που το σκέφτομαι, γιατί θα γελούσε πολύ με αυτή την ερώτηση. Με στηρίζει απόλυτα. Φέτος ειδικά ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά και ξέρουμε και οι δύο ότι μάλλον δεν θα επαναληφθεί έτσι. Στάθηκε δίπλα μου με κάθε τρόπο. Είναι ο πιο ξεχωριστός άνθρωπος που έχω γνωρίσει. Νιώθω απίστευτα τυχερή που είναι ο σύντροφός μου. Αν δεν το ήξερα ήδη, το κατάλαβα φέτος ξεκάθαρα. Είναι εκεί για όλα. Είναι ένας ονειρικός σύντροφος για μένα. Άλλο να έχεις όνειρα και άλλο να έχεις κάποιον που σε βοηθά να τα πραγματοποιήσεις. Χωρίς εκείνον, δεν θα είχα καταφέρει όσα έχω πετύχει.

Ποιο είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα στο να είσαι μαμά αγοριών;

Είμαι λίγο αγοροκόριτσο! Μου αρέσει που αυτό έχει επηρεάσει και το στιλ μου. Πρέπει να μπορώ να πάω από ένα σοβαρό επαγγελματικό meeting κατευθείαν σε ένα γήπεδο μπάσκετ. Πρέπει να είσαι έτοιμη να παίξεις μπάσκετ ανά πάσα στιγμή - με ό,τι κι αν φοράς. Οπότε, όταν ντύνομαι το πρωί, το σκέφτομαι πρακτικά, γιατί είναι σχεδόν σίγουρο ότι μέχρι το πρωινό… κάτι θα μου πετάξουν!

Το σώμα σου έχει περάσει πολλά, όπως και δύο εγκυμοσύνες. Πώς το βλέπεις αυτό;

Νιώθω πολύ τυχερή. Ξέρω ότι δεν μπορούν όλοι όσοι θέλουν να γίνουν γονείς. Εγώ στάθηκα πολύ τυχερή - και τις δύο φορές όλα πήγαν πολύ καλά.

Στα 43 σου, πώς αντιμετωπίζεις πλέον το θέμα της ηλικίας;

Χρειάζεται να φροντίζεις τον εαυτό σου πιο συνειδητά. Στα 40 έχεις δει πλέον πώς οι επιλογές σου επηρεάζουν τη ζωή σου με τον χρόνο. Μπορείς να αποφασίσεις αν θέλεις να συνεχίσεις έτσι ή να αλλάξεις πορεία. Αυτό που αγαπώ περισσότερο σε αυτή την ηλικία είναι ότι δεν παρασύρομαι τόσο εύκολα. Παλιά όλα ήταν στα άκρα - οι χαρές πολύ έντονες, οι δυσκολίες το ίδιο. Τώρα εκτιμώ την ηρεμία. Και αυτή η ισορροπία έχει κατακτηθεί με κόπο. Δεν έχω ξαναζήσει αυτή την ηλικία. Οπότε απλώς… τη μαθαίνω στην πορεία. Δεν ξέρεις ποτέ τι έρχεται στη συνέχεια.

Πηγή: People

