Verity: Mια πρώτη ματιά στο πολυαναμενόνενο σκοτεινό θρίλερ, με Αν Χάθαγουεϊ και Ντακότα Τζόνσον

Το Verity βασίζεται στο best seller μυθιστόρημα της Κόλιν Χούβερ. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Οκτώβριο

Η Amazon MGM Studios παρουσίασε στο CinemaCon μια πρώτη ματιά της νέας ταινίας Verity, την κινηματογραφική μεταφορά του best seller ψυχολογικού θρίλερ της συγγραφέα του It Ends with Us, Κολίν Χούβερ. Όποιος έχει διαβάσει το μυθιστόρημα, το οποίο στην Ελλάδα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα με τίτλο «Το Ημερολόγιο της Βέριτι», γνωρίζει πολύ καλά πόσο ανατρεπτικό είναι, επομένως περιμένουμε να δούμε κάτι πολύ καλό στην μεγάλη οθόνη.

Πιο συγκεκριμένα, είναι ένα από τα πιο σκοτεινά και αμφιλεγόμενα έργα της - η ιστορία του μένει στο μυαλό του αναγνώστη και γι'αυτο υπάρχει ενθουσιασμός για την κινηματογραφική του μεταφορά. Στη σκηνοθεσία βρίσκουμε τον Μάικλ Σοουγουόλτερ.

Στο Verity, πρωταγωνιστούν η Αν Χάθαγουεϊ στον ρόλο της Βέριτι Κρόφορντ, η Ντακότα Τζόνσον ως Λόουεν Άσλι και ο Τζος Χάρτνετ ως Τζέρεμι Κρόφορντ.

Τι γνωρίζουμε για το Verity

Η υπόθεση ακολουθεί τη συγγραφέα Λόουεν Άσλι, η οποία δεν έχει γράψει επιτυχίες. Βρίσκεται σε οικονομική δεινότητα όταν ξαφνικά δέχεται μια ανέλπιστα καλή πρόταση από τον Τζέρεμι Κρόφορντ. Εκείνος είναι σύζυγος της διάσημης συγγραφέως Βέριτι, η οποία είναι τραυματισμένη από τροχαίο και αδυνατεί να ολοκληρώσει τα τελευταία της βιβλία.

Η Λόουεν είναι εκείνη που θα αναλάβει να το κάνει, με βάση τις σημειώσεις που έχει κρατήσει η Βέριτι. Τα πράγματα όμως δεν είναι όπως φαίνονται και σύντομα πολλά μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια. Την ίδια στιγμή, η κατάσταση παίρνει άλλη τροπή όταν η Λόουεν ερωτεύεται τον Τζέρεμι.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε στο CinemaCon, η Λόουεν Άσλι συναντά την Βέριτι Κρόφορντ, μια διάσημη συγγραφέα που βρίσκεται σε κώμα. «Μπορεί να μιλήσει; Ξέρει τι συμβαίνει;» ρωτά, καθώς ετοιμάζεται να οργανώσει τις σημειώσεις και τα προσχέδιά της. Ο Τζέρεμι διαβεβαιώνει ότι αν κάποιος έπρεπε να αναλάβει τη σειρά της Βέριτι, θα ήθελε να είναι κάποιος του οποίου το έργο εκείνη εκτιμούσε. Η ατμόσφαιρα γίνεται ολοένα και πιο ανατριχιαστική. Και τι συμβαίνει πραγματικά ανάμεσα στη Βέριτι και τον Τζέρεμι;

Το Verity αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ismael Cruz Córdova και Brady Wagner.