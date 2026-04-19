Half Man: Μετά το Baby Reindeer ο Ρίτσαρντ Γκαντ επιστρέφει με νέα σειρά που θα συζητηθεί

Το νέο δράμα του Ρίτσαρντ Γκαντ υπόσχεται να προκαλέσει. Πρεμιέρα στις 23 Απριλίου στο HBO Max

Το 2024, ο Ρίτσαρντ Γκαντ σύστησε στους θεατές του Netflix το Baby Reindeer, που σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης και έγινε ένας από τους πιο πολυβραβευμένους τίτλους. Η σειρά αφορούσε ένα προσωπικό του δράμα, αφηγώντας μια ιστορία κακοποίησης και εμμονικής καταδίωξης. Τώρα, ο Γκαντ, που έγινε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα της σύγχρονης τηλεόρασης, επιστρέφει με νέο δράμα, που υπόσχεται να προκαλέσει.

Ο λόγος για το Half Man, που εστιάζει σε ένα βασικό ερώτημα: τι σημαίνει να είσαι άντρας σήμερα, σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει πιο γρήγορα απ’ όσο πολλοί μπορούν να επεξεργαστούν. Το δράμα των έξι επεισοδίων παρακολουθεί τρεις δεκαετίες από τη ζωή του εσωστρεφούς Niall και του ευέξαπτου Ruben, που κάποτε ήταν αχώριστοι ως έφηβοι.

Οι δύο τους αναγκάστηκαν να ζήσουν στο ίδιο σπίτι επειδή οι μητέρες τους είχαν σχέση. Ο Ruben έλυνε τα προβλήματά του με τη βία, ενώ ο Niall έκρυβε πλευρές του εαυτού του - κι όμως, ανέπτυξαν έναν απρόσμενο δεσμό. Ωστόσο, τα μυστικά και η ντροπή άρχισαν να διαλύουν τη σχέση τους, η οποία κατέρρευσε βίαια. Τόσο ο Niall όσο και ο Ruben παλεύουν με τη ντροπή και την καταπίεση σε όλη τη σειρά: ο Niall λόγω της σεξουαλικότητάς του και ο Ruben λόγω του τραύματός του.

Όπως εξηγεί ο Ρίτσαρντ Γκαντ στο BBC: «Νομίζω ότι μερικές φορές αυτό που φοβούνται περισσότερο οι άνθρωποι είναι ο ίδιος τους ο εαυτός».

Ουσιαστικά το Half Man κάνει κάτι περισσότερο από το να παρακολουθεί τους χαρακτήρες του - παρατηρεί τον κόσμο γύρω τους καθώς μεταμορφώνεται. Ο Ρίτσαρντ Γκαντ που υποδύεται τον Ruben είπε για τον ρόλο πως «με τρόμαξε, γιατί ήταν τόσο μακριά από μένα και από οτιδήποτε είχα κάνει μέχρι τότε». Αν και δενφανταζόταν τον εαυτό του στον πρωταγωνιστικό ρόλο, τελικά για εκείνον ήταν μια μεγάλη πρόκληση.

Για να υποδυθεί τον Ruben χρειάστηκε να αλλάξει τα πάντα πάνω του: από το να αφήσει γενειάδα μέχρι να αυξήσει τη μυϊκή του μάζα. «Ήξερα ότι, αν το κοινό επρόκειτο να πιστέψει ότι ο τύπος από το Baby Reindeer είναι αυτός ο σκληρός, σχεδόν αρχετυπικός άντρας, έπρεπε να μεταμορφωθώ πραγματικά».

Το Half Man κάνει πρεμιέρα στις 23 Απριλίου στο HBO και στις 24 Απριλίου στο BBC iPlayer.