Αν Χάθαγουεϊ: Με φόρεμα του οίκου Iris Van Herpen σε μια εμφάνιση που ισορροπεί μεταξύ θεατρικότητας και δραματικότητας

Η εμφάνιση της Αν Χάθαγουεϊ στο κόκκινο χαλί της προβολής της ταινίας «Mother Mary» ήταν η επιτομή της δραματικής κομψότητας

Η Αν Χάθαγουεϊ, γνωστή για το διαχρονικό της στιλ, επέλεξε ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα που τράβηξε αμέσως τα βλέμματα και ανέδειξε τη σιλουέτα της με ιδιαίτερα εκλεπτυσμένο τρόπο.

Πρόκειτια για δημιουργία του οίκου Iris Van Herpen από τη couture συλλογή SS20, διέθετε ένα ημιδιάφανο επάνω μέρος, το οποίο έδινε μια διακριτική δόση αισθησιασμού, χωρίς να ξεφεύγει από τα όρια της κομψότητας. Τα έντονα μανίκια προσέδιδαν δραματικότητα στο σύνολο, δημιουργώντας μια ισορροπία ανάμεσα στο μοντέρνο και το θεατρικό στοιχείο.

Όσον αφορά τα αξεσουάρ, η επιλογή ήταν λιτή αλλά προσεγμένη. Φόρεσε χρυσούς κρίκους σκουλαρίκια, τα οποία έδιναν μια διακριτική λάμψη χωρίς να αποσπούν την προσοχή από το κυρίως σύνολο μία επιλογή που ενίσχυσε την κομψότητα της εμφάνισης, αποδεικνύοντας ότι η απλότητα μπορεί να είναι εξίσου εντυπωσιακή.

Τέλος, το μακιγιάζ της κινήθηκε σε φυσικούς και φωτεινούς τόνους, αναδεικνύοντας τη φυσική της ομορφιά.

