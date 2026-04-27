Το τοπ που φορούσαμε ξανά και ξανά το 2010 επιστρέφει πιο ανανεωμένο από ποτέ – Πώς θα το φορέσεις

Το κομμάτι - σύμβολο των early '10s επανέρχεται πιο ανανεωμένο και πιο σύγχρονο από ποτέ διεκδικώντας ξανά τη θέση του στη γκαρνταρόμπα των πιο ενημερωμένων γυναικών της μόδας.

Ο λόγος για το peplum τοπ το οποίο ξεχωρίζει χάρη στη χαρακτηριστική του γραμμή. Είναι εφαρμοστό στο πάνω μέρος και με ένα ελαφρύ άνοιγμα στη μέση το οποίο δημιουργεί όγκο και μια ρομαντική κίνηση.

Σήμερα επαναπροσδιορίζεται μέσα από καθαρές γραμμές, πιο χαλαρές σιλουέτες και σύγχρονες αναλογίες στοιχεία που το καθιστούν ένα από τα πιο ευέλικτα κομμάτια.

Γιατί να προσθέσεις το peplum τοπ στη συλλογή σου;

Η επιστροφή του peplum συνδέεται με μια γενικότερη τάση επαναξιολόγησης παλαιότερων trends. Η νέα γενιά δεν το αντιμετωπίζει με την... υπερβολή του παρελθόντος, αλλά με μια πιο χαλαρή, σχεδόν ανεπιτήδευτη προσέγγιση.

Όσον αφορά το πώς να το φορέσεις, το κλειδί είναι η ισορροπία στις αναλογίες. Ένα peplum συνδυάζεται ιδανικά με denim ή tailored παντελόνια, δημιουργώντας ένα look που είναι ταυτόχρονα κομψό και ανεπιτήδευτο ενώ και οι pencil φούστες αποτελούν επίσης μια safe επιλογή. Για πιο casual εμφανίσεις, τα peplum tops λειτουργούν εξαιρετικά με loose ή baggy jeans, δίνοντας έναν μοναδικό και στιλάτο όγκο στο σύνολο.

Το μυστικό; Κράτησε την εμφάνισή σου απλή, με μίνιμαλ αξεσουάρ και ουδέτερες αποχρώσεις ώστε το peplum τοπ να παραμείνει το κεντρικό στοιχείο της εμφάνισής σου και δεν θα το μετανιώσεις.

