Ο οίκος Bvlgari «γέμισε» τη Βενετία με animation βίντεο και η μόδα απέκτησε την πιο παιχνιδιάρικη διάστασή της

Η Bvlgari ενισχύει φέτος την παρουσία της στον χώρο της τέχνης μέσα από μια νέα δημιουργική καμπάνια που παρουσιάζεται στη Μπιενάλε της Βενετίας.

Ο ιταλικός οίκος Bvlgari συνεργάστηκε με την εικαστικό και illustrator Μαρία Φραντσέσκα Μέλις για τη δημιουργία μιας σειράς αποκλειστικών animation βίντεο που ενισχύουν την παρουσία του brand.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας, η Bvlgari εγκατέστησε μια σειρά από ειδικά κιόσκι σε διαφορετικά σημεία της Βενετίας, δημιουργώντας μικρά spots μέσα στην πόλη με κάθε ένα να λειτουργεί ως σημείο σύνδεσης ανάμεσα στους επισκέπτες της Μπιενάλε και στον κόσμο του ιταλικού οίκου, προσφέροντας μια εμπειρία που συνδυάζει την τέχνη, το design και τη μόδα.

Οι εικονογραφήσεις της Μαρία Φραντσέσκα Μέλις δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για αυτή τη συνεργασία και αντλούν έμπνευση από τη ρομαντική ατμόσφαιρα της Βενετίας, τα κανάλια της πόλης και τη διαχρονική αισθητική του οίκου. Μέσα από το ιδιαίτερο εικαστικό της ύφος, η καλλιτέχνιδα αποτυπώνει στοιχεία της βενετσιάνικης κουλτούρας με σύγχρονη ματιά.

Τα τελευταία χρόνια οι μεγάλοι οίκοι πολυτελείας επενδύουν ολοένα και περισσότερο στη σύγχρονη τέχνη και στις πολιτιστικές συνεργασίες, επιδιώκοντας να δημιουργήσουν εμπειρίες που ξεπερνούν τα όρια της μόδας και του κοσμήματος.

Έτσι και ο οίκος Bvlgari διατηρεί σταθερά στενή σχέση με τον καλλιτεχνικό κόσμο, στηρίζοντας εκθέσεις, μουσεία και πολιτιστικά projects διεθνούς εμβέλειας με την παρουσία στη Μπιενάλε της Βενετίας να ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτή τη στρατηγική, τοποθετώντας τον οίκο στο επίκεντρο ενός από τα σημαντικότερα διεθνή γεγονότα τέχνης της χρονιάς.

