Η 8χρονη κόρη της Κάιλι Τζένερ πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια ρούχων Khy

Η κόρη της Κάιλι Τζένερ και του Τράβις Σκοτ, Στόρμι Γουέμπστερ, έκανε νέα εμφάνιση στον κόσμο της μόδας, συμμετέχοντας στην καμπάνια του fashion brand Khy.

Η μικρή Στόρμι Γουέμπστερ φαίνεται πως μεγαλώνει μέσα στον κόσμο της μόδας και της δημοσιότητας, ακολουθώντας από νωρίς τα βήματα της διάσημης οικογένειάς της. Η 8χρονη κόρη της Kylie Jenner και του Travis Scott συμμετείχε στη νέα καμπάνια του brand Khy, τραβώντας αμέσως την προσοχή των θαυμαστών της οικογένειας Kardashian-Jenner.

Οι φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν στον επίσημο λογαριασμό του brand και δείχνουν τη μικρή Στόρμι να ποζάρει με αυτοπεποίθηση φορώντας oversized κομμάτια της νέας συλλογής. Με urban αισθητική, φαρδιά jacket, σορτς και T-shirt, αλλά και με μακριές πλεξούδες στα μαλλιά της, η μικρή απέδειξε πως νιώθει ήδη αρκετά άνετα μπροστά στον φακό.

Η Κάιλι Τζένερ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της κόρης της στη φωτογράφιση. Με ένα τρυφερό σχόλιο κάτω από την ανάρτηση, εξέφρασε δημόσια τη συγκίνησή της, δείχνοντας για ακόμη μία φορά πόσο στενή σχέση έχει με τη Στόρμι και πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να τη συμπεριλαμβάνει στις επαγγελματικές και δημιουργικές της δραστηριότητες.

IG @khy

Η επιχειρηματίας είχε αποκαλύψει ήδη από το λανσάρισμα της Khy το 2023 ότι δημιουργούσε μικρές εκδοχές των ρούχων και για την κόρη της. Όπως είχε εξηγήσει τότε, θέλει η Στόρμι να συμμετέχει ενεργά σε όσα δημιουργεί, είτε αυτά αφορούν τη μόδα είτε την αυτοκρατορία καλλυντικών που έχει χτίσει με την Kylie Cosmetics.

Η σχέση μητέρας και κόρης έχει γίνει πολλές φορές viral στα social media. Από κοινά βίντεο στο TikTok μέχρι backstage στιγμές από την καθημερινότητά τους, οι δυο τους έχουν δημιουργήσει μια εικόνα που συνδυάζει οικογενειακή τρυφερότητα και celebrity lifestyle. Ιδιαίτερα δημοφιλές είχε γίνει το makeup tutorial που είχαν γυρίσει μαζί, όπου η Κάιλι προσπαθούσε να εξηγήσει στη μικρή ότι η αληθινή ομορφιά δεν εξαρτάται από το μακιγιάζ.

Παράλληλα, η Κάιλι Τζένερ έχει μιλήσει ανοιχτά το τελευταίο διάστημα για το πόσο συναισθηματικά βιώνει τη μητρότητα. Πρόσφατα αποκάλυψε ότι συγκινήθηκε έντονα όταν παρακολούθησε μαζί με τη Στόρμι παλαιότερα επεισόδια του reality show της οικογένειας Kardashian. Όπως ανέφερε, η εμπειρία αυτή την έκανε να συνειδητοποιήσει πως η κόρη της βρίσκεται πλέον στην ίδια ηλικία που ήταν και η ίδια όταν ξεκίνησε η τηλεοπτική πορεία της οικογένειάς της.

Η νέα εμφάνιση της Στόρμι στην καμπάνια της Khy αναζωπύρωσε τις συζητήσεις γύρω από το μέλλον της στον χώρο της μόδας και της ψυχαγωγίας. Πολλοί θεωρούν πιθανό να ακολουθήσει στο μέλλον τα βήματα είτε της μητέρας της είτε της θείας της, Kendall Jenner, η οποία έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα παγκοσμίως.

Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία της μικρής Στόρμι στην καμπάνια δείχνει πως η νέα γενιά της οικογένειας Kardashian-Jenner μεγαλώνει ήδη στο επίκεντρο της δημοσιότητας, συνδυάζοντας από πολύ μικρή ηλικία τη μόδα, τα social media και τη δύναμη της παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας.