Κάιλι Τζένερ: Τη μηνύει και δεύτερη οικιακή βοηθός για κακομεταχείριση - «Δεν μου επιτρεπόταν να πάω τουαλέτα»

Στην αγωγή της, καταγγέλει και την υπεύθυνη προσωπικού για φυλετικές διακρίσεις, παρενόχληση και μη καταβολή μισθών

Μία ακόμη βοηθός της Κάιλι Τζένερ, τη μηνύει για κακοποίηση και κακομεταχείριση, όπως αναφέρει δημοσίευμα του People. Η Χουάνα Ντελγκάδο Σότο κατέθεσε αγωγή κατά της 28χρονης ιδρύτριας της Kylie Cosmetics, της υπεύθυνης προσωπικού Ιτζέλ Σιμπριάν, καθώς και των εταιρειών Tri Star Services και La Maison Family Services, κατηγορώντας τους για φυλετικές διακρίσεις, παρενόχληση, μη καταβολή μισθών, αποτυχία πρόληψης ή αντιμετώπισης παρενόχλησης και διακρίσεων και άλλα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε η Los Angeles Times.

Σύμφωνα με τους Times, η Σότο ξεκίνησε να εργάζεται για την Κάιλι Τζένερ το 2019 και, ενώ στην αγωγή της υποστηρίζει ότι της στερούνταν διαλείμματα για φαγητό και ξεκούραση καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής της, ενώ ανέφερε ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά το 2023, όταν η Ιτζέλ Σιμπριάν έγινε επόπτριά της. Το 2024 υπέβαλε αναφορά στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, εξηγώντας πως η Σιμπριάν την κορόιδευε και την ταπείνωνε για την προφορά της και τη φυλή της, καθώς και ότι τη χαρακτήριζε χαζή.

Στη συνέχεια, φαίνεται πως η Σιμπριάν απομακρύνθηκε μετά την καταγγελία, αλλά αργότερα επανήλθε στη θέση της. Επιστρέφοντας, όμως, φέρεται να έκανε αντίποινα για τις καταγγελίες, μειώνοντας το ωρομίσθιό της Σότο, αναθέτοντάς της παράλογο φόρτο εργασίας και αλλάζοντας το πρόγραμμά της. Όπως περιγράφει η Σότο στην αγωγή της, αναγκάστηκε να χάσει το πάρτι-έκπληξη για τα γενέθλιά της προκειμένου να καλύψει ένα δείπνο της Κάιλι Τζένερ, καθώς και ότι δεν της δόθηκε επαρκής άδεια για να πενθήσει τον θάνατο του αδελφού της.

Μάλιστα, ισχυρίζεται πως το προσωπικό «ψιθύριζε ότι έλεγε ψέματα για τον θάνατο του αδελφού της και την ανάγκαζε να μαζεύει σκουπίδια που οι ίδιοι πετούσαν επίτηδες στο πάτωμα».

Η κατάσταση επιδεινώθηκε τον Απρίλιο του 2025, όταν η Σότο έγραψε ένα εκτενές γράμμα προς την Κάιλι Τζένερ, εκφράζοντας τα παράπονά της για το προσωπικό και την υποτιθέμενη μεταχείρισή της. Σε αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων: «Πρέπει να εκφράσω πόσο τρομερά κακοποιούμαι ψυχικά και ζητώ πραγματικά συγγνώμη που σας ενημερώνω για όλες αυτές τις καταστάσεις, ξέρω ότι δεν θα το επιτρέπατε αυτό να συμβεί αν το γνωρίζατε».

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, την επόμενη μέρα απειλήθηκε με απόλυση. «Οι εναγόμενοι της είπαν ότι δεν της επιτρεπόταν πλέον να κοιτάζει την Κάιλι Τζένερ, να της χαμογελά και πως, αν τη δει, θα πρέπει να “εξαφανίζεται”».

Η Σότο συνέχισε, υποστηρίζοντας ότι της περιορίστηκε η πρόσβαση στην τουαλέτα, αναγκάστηκε να καθαρίζει το σπιτάκι του σκύλου της Κάιλι Τζένερ και της απαγορεύτηκε να πίνει νερό στο σπίτι, το οποίο αποκαλούνταν «το νερό της Κάιλι». Τον Αύγουστο του 2025, έστειλε μήνυμα παραίτησης στους προϊσταμένους της, γράφοντας: «Λυπάμαι, δεν μπορώ άλλο να το κάνω αυτό. Κάθε μέρα με κακομεταχειρίζεστε και έχω φάει όλα μου τα νύχια από το άγχος. Δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια και έχω συνεχώς άγχος εξαιτίας του τρόπου που με αντιμετωπίζετε. Ό,τι κι αν έκανα, κανείς δεν με βοήθησε».