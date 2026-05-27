Η Chanel παρουσίασε την καμπάνια του Métiers d’Art 2026 -και ταξίδεψε στη Σεούλ για ένα ακόμη show

Ένας διάλογος ανάμεσα στην παράδοση του οίκου και τη σύγχρονη urban κουλτούρα.

Η Métiers d’Art 2026 συλλογή του οίκου CHANEL, παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο στη Νέα Υόρκη, σε μια εγκαταλελειμμένη πλατφόρμα τρένου στο Bowery – και εκεί που λέγαμε για τι άλλο είναι ικανός ο Matthieu Blazy, ήρθε η καμπάνια αλλά και μια παρουσίαση στη Σεούλ, μια παρουσίαση που μετέφερε το παριζιάνικο savoir-faire του οίκου σε ένα σύγχρονο, παγκόσμιο πολιτιστικό σκηνικό.

Με φόντο το Centre Pompidou Hanwha, λίγο πριν από τα επίσημα εγκαίνιά του, η συλλογή ανέδειξε έναν διάλογο ανάμεσα στην παράδοση του οίκου και τη σύγχρονη urban κουλτούρα. Ο Blazy επαναπροσδιορίζει την ταυτότητα του CHANEL μέσα από έντονες αντιθέσεις, με τον τόπο του show να είναι ένα από τα τρανά παραδείγματα αυτού.μ Να σου θυμίσουμε πως στη συλλογή κυριαρχούν τα tweed jackets, συνδυάζονται με pop αναφορές.

Όσο για την καμπάνια, ο οίκος κυκλοφόρησε μια σειρά από φωτογραφίες της καμπάνιας, με φόντο τη νέα Υόρκη, καρέ του φωτογράφου Craig McDean, ανακοινώνοντας με αυτόν τον τρόπο πως η συλλογή θα είναι διαθέσιμη σύντομα σε μπουτίκ.

Κάθε χρόνο από 2002, συλλογές CHANEL Métiers d'art γιορτάζουν το εξαιρετικό savoir-faire στην καρδιά των δημιουργιών της Χάους. Μοναδικό για CHANEL, αυτό το ετήσιο rendezvous είναι μια δήλωση αγάπης για τους Maisons d'art artisans που συνεισφέρουν στις συλλογές της καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Η συλλογή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη χειροποίητη δεξιοτεχνία των ateliers του le19M, των ιστορικών Maisons d’art που συνεργάζονται με τον οίκο. Κεντήματα, φτερά, πολύχρωμα tweeds και περίτεχνες λεπτομέρειες αποδεικνύουν ότι η Métiers d’Art δεν αφορά μόνο τη μόδα, αλλά και την τέχνη της δημιουργίας.

