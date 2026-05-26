Η Chanel «χρυσώνει» τους ιδιοκτήτες της - Ποια είναι τα αδέρφια Βερτχάιμερ

Οι Louis Vuitton, Chanel και Hermes της LVMH αποτελούν το τρίο των κορυφαίων εμπορικών σημάτων μόδας με κύκλο εργασιών δεκάδων δισ. ευρώ

Η οικογένεια δισεκατομμυριούχων πίσω από την Chanel θα εισπράξει τουλάχιστον 21 δισ. δολάρια από μερίσματα την τελευταία δεκαετία, καθώς το brand τους ευημερεί εν μέσω της ύφεσης που πλήττει ορισμένους ανταγωνιστές της στον κλάδο των ειδών πολυτελείας. Τα αδέρφια της οικογένειας Βερτχάιμερ, θα λάβουν μερίσματα 5,8 δισ. δολαρίων για το 2025, εκ των οποίων περισσότερα από τα μισά θα καταβληθούν φέτος.

Ήδη, ο 77χρονος Αλέν Βερτχάιμερ και ο 75χρονος αδερφός του, Ζεράρ Βερτχάιμερ έχουν αποκομίσει 15,1 δισ. δολάρια σε devidents από το 2017. Τα τεράστια μερίσματα έχουν βοηθήσει τους 70χρονους αδελφούς να ενταχθούν στις τάξεις των πλουσιότερων δυναστειών του κόσμου. Κληρονόμησαν την εταιρεία, γνωστή για τις τσάντες των 10.500 ευρώ από τον παππού τους, έναν από τους πρώτους επιχειρηματικούς εταίρους της δημιουργού, Κοκό Σανέλ.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr