Prada Men's Spring 2027: Η νέα συλλογή φέρνει '00s vibes και δεν μοιάζει καθόλου ξεπερασμένη

Όσα είδαμε στη στο show στην Εβδομάδα Ανδρικής Μόδας στο Μιλάνο

Ο οίκος Prada επέστρεψε στην Εβδομάδα Ανδρικής Μόδας του Μιλάνου παρουσιάζοντας τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, μια συλλογή που επιχειρεί να εστιάσει στην ουσία του ενδύματος. Στο επίκεντρο της νέας δημιουργικής πρότασης των Miuccia Prada και Raf Simons βρίσκεται η έννοια της συνειδητής επιλογής ένδυσης.

Το show πραγματοποιήθηκε στο ίδρυμα του οίκου στο Μιλάνο, σε ένα λιτό σκηνικό, μέσα σε έναν κατάλευκο χώρο, φωτισμένο με ψυχρούς προβολείς και μία διάφανη πασαρέλα που έμοιαζε να αιωρείται μέσα στον χώρ, επιλογές που επέτρεπαν στα ρούχα να πρωταγωνιστήσουν.

Όσα παρουσιάστηκαν στη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 του οίκου Prada

Το denim αποτέλεσε βασικό στοιχείο της συλλογής, όχι όμως με τον τρόπο που θα φανταζόταν κανείς. Αντί για το κλασικό μπλε τζιν, οι Prada και Simons πειραματίστηκαν με διαφορετικά υφάσματα, χρώματα και «γραφές», μετατρέποντας το πιο καθημερινό ρούχο σε ένα μοναδικό item.

Οι σιλουέτες ήταν εμφανώς πιο στενές, με πιο νεανικά vibes, σαν να ήρθαν απευθείας από τις αρχές των 00s, χωρίς όμως να καταλήγουν σε μια παρωχημένη αισθητική – και πόσο μάλλον σε μία νοσταλγική αναφορά. Στην πασαρέλα είδαμε επίσης δερμάτινα bomber jackets, πλεκτά γιλέκα, denim jackets και απλά t-shirts.

Παρά τη γενική αίσθηση μινιμαλισμού βέβαια αξίζει να πούμε πως η συλλογή δεν στερήθηκε τα πιο εκκεντρικά στοιχεία, στοιχεία που έκαναν τη διαφορά. Για παράδειγμα, οι τσάντες στερεώνονταν στις θηλιές των παντελονιών, τα μεταξωτά μαντήλια φορέθηκαν χαμηλά στη μέση ενώ τα γυαλιά ηλίου είχαν ασύμμετρες και υβριδικές μορφές, συνδυάζοντας διαφορετικά χρώματα και σχήματα.

Όσο για τη χρωματική παλέτα της συλλογής, λευκό, μπεζ, μαύρο και γήινοι τόνοι κυριάρχησανχωρίς όμως να λείψουν και οι απρόσμενες αποχρώσεις όπως το απαλό ροζ ή το δροσερό πράσινο. Παράλληλα, ορισμένα μοτίβα με ρετρό αισθητική έδωσαν την απαραίτητη παιχνιδιάρικη πινελιά σε μια κατά τα άλλα αυστηρή και καθαρή συλλογή.