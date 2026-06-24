Louis Vuitton: Η πασαρέλα στο Παρίσι μετατράπηκε σε ακτή και τα μοντέλα περπάτησαν κάτω από ένα κύμα. Κυριολεκτικά

Το show για τη Men's Spring 2027 συλλογή του οίκου ήταν μια ωδή στο surf και τη θάλασσα

Ο Φαρέλ Γουίλιαμς παρουσίασε τη νέα ανδρική συλλογή της Louis Vuitton για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ανδρικής Μόδας του Παρισιού, μετατρέποντας την πασαρέλα σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό εμπνευσμένο από τον κόσμο του surf και την ελευθερία της θάλασσας.

Το show πραγματοποιήθηκε στο Cité Internationale Universitaire de Paris, με τον καλλιτεχνικό διευθυντή της ανδρικής σειράς του γαλλικού οίκου να συνεχίζει την αφήγηση που έχει δημιουργήσει από την πρώτη του συλλογή για τον οίκο.

Για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, ο Φαρέλ στράφηκε στη surf κουλτούρα, την οποία περιγράφει ως έναν παγκόσμιο τρόπο ζωής που ξεπερνά σύνορα, πολιτισμούς και πεποιθήσεις. Η έμπνευση προέρχεται από τη δική του διαχρονική σχέση με το νερό και μεταφράζεται σε μια συλλογή που γεφυρώνει τον κόσμο της πόλης με την ανεμελιά της παραλίας.

Instagram/@louisvuitton

Το σκηνικό φυσικά έκλεψε τις εντυπώσεις. Σε ένα Παρίσι που οι θερμοκρασίες ολοένα και αυξάνονται, ένα γιγαντιαίο τεχνητό κύμα, ύψους περίπου δέκα μέτρων, τραβούσε την προσοχή του κοινού, στο κέντρο του χώρου ενώ η πασαρέλα πραγματοποιήθηκε επάνω σε μια αμμουδιά. Βέβαια σε αυτό το σημείο αξίζει να πούμε πως ο οίκος φρόντισε να δώσει έμφαση και στη βιωσιμότητα του... καλοκαιρινού και δροσερού αυτού project.

Το νερό που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του κύματος λειτούργησε σε κλειστό κύκλωμα, ενώ η άμμος του σκηνικού θα επαναχρησιμοποιηθεί στις εγκαταστάσεις beach volley της πανεπιστημιούπολης. Επιπλέον, ο οίκος συνέχισε τη συνεργασία του με τον οργανισμό Coral Gardeners, που δραστηριοποιείται στην αποκατάσταση κοραλλιογενών υφάλων στη Γαλλική Πολυνησία.

Η νέα συλλογή του οίκου Louis Vuitton

Στην πασαρέλα είδαμε μια ενδιαφέρουσα σύγκρουση ανάμεσα στην αυστηρή ραπτική και το surfwear. Κλασικά κοστούμια, σακάκια, καμπαρντίνες και tailored πανωφόρια συνδυάστηκαν με βερμούδες, denim κομμάτια, surfboards και αξεσουάρ που παρέπεμπαν στην παραλία.

Δεν έλειψαν φυσικά και οι στολές κατάδυσης με το εμβληματικό Monogram της Louis Vuitton, τα τζιν διακοσμημένα με κοχύλια, τα jackets καλυμμένα με αναμνηστικά patches από διαφορετικούς προορισμούς, τα δερμάτινα bomber σε έντονες αποχρώσεις, τα γιλέκα με κεντημένους φοίνικες και τα κοσμήματα εμπνευσμένα από τη θαλάσσια ζωή.

Παρότι η θεματολογία παρέπεμπε στο καλοκαίρι και τη θάλασσα, η συλλογή δεν περιορίστηκε στα αναμενόμενα ελαφριά υφάσματα. Ο σχεδιαστής χρησιμοποίησε πολυτελή δέρματα, κασμίρι, μάλλινα πλεκτά και τεχνικά υλικά, παίζοντας ένα παιχνίδι αντιθέσεων μεταξύ λειτουργικότητας και δεξιοτεχνίας.

Όσο για τη χρωματική παλέτα, η συλλογή κινήθηκε σε αποχρώσεις του γαλάζιου, του μπεζ, του λευκού, της άμμου, του παστέλ πράσινου και της ώχρας, ενώ το μαύρο εμφανίστηκε ως η πιο formal εκδοχή του νέου surf dandy που πρότεινε ο Φαρέλ Γουίλιαμς.

Τέλος, την ατμόσφαιρα ολοκλήρωσε μια ζωντανή μουσική εμπειρία με gospel χορωδία και συμφωνική ορχήστρα 80 μουσικών, που συνόδευσαν το soundtrack του show.