On The Beach powered by WHITE Resort: Τα highlights της νέας resortwear έκθεσης στο Μιλάνο

Το Μιλάνο υποδέχθηκε ένα νέο concept event που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της μόδας με τον κόσμο της πολυτελούς φιλοξενίας – και εμείς ήμασταν εκεί.

Το On The Beach powered by WHITE Resort, που πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 20 Ιουνίου στο BASE Milano (και αναμένεται ακόμη η διοργάνωση του Σεπτεμβρίου) αποτέλεσε το νέο εγχείρημα της WHITE σε συνεργασία με τις Showroom 360 και Maison Allumeuse, δημιουργώντας ένα σημείο συνάντησης μεταξύ fashion brands, luxury resorts, buyers και επαγγελματιών της φιλοξενίας.

Η νέα διοργάνωση επικεντρώθηκε στον συνεχώς αναπτυσσόμενο κόσμο του resort retail, παρουσιάζοντας επιλεγμένα brands, μέσα από multi-brand showroom, pop-up installations και, φυσικά, δεν έλειψε και το πλούσιο πρόγραμμα ομιλιών μέσα από το οποίο αναδείχθηκε ο τρόπος με τον οποίο τα πολυτελή ξενοδοχεία μετατρέπονται πλέον σε χώρους εμπειριών, πολιτισμού και σύγχρονου shopping.

Τα highlights του On The Beach powered by WHITE Resort

Η παρουσία δώδεκα ανερχόμενων κολομβιανών brands που επιμελήθηκαν το concept store Makeno από το Medellín, αλλά και το project Monica & Friends της Monica Sarti (το οποίο παρουσίασε το όραμα της «ιδανικής boutique» μέσα σε luxury resorts) ήταν σίγουρα δύο από τα highlights του τριημέρου αυτού.

Φυσικά όμως ξεχωρίσαμε και το curated pop-up των Chapters, το οποίο παρουσίασε μία σειρά από νέα δημιουργικά brands που εκφράζουν τη σύγχρονη αισθητική του resort wear, και έδωσαν στον δεύτερο όροφο της έκθεσης vibes ρομαντισμού, φρεσκάδας και έναν άκρως δημιουργικό αέρα.

WHITE Milano

Επιπλέον, ο πάγκος του L'eight Studio ήταν από εκείνους που κοντοστάθηκα και κοίταξα με προσοχή. Το brand το οποίο ιδρύθηκε από τις σχεδιάστριες Brunilda Hoxha και Sissi Desideri, είναι γνωστό για τις χειροποίητες δημιουργίες του, τα ειδικά κατασκευασμένα κοσμήματα από χρυσό 18 καρατίων και ασήμι σε συνδυασμό με κεντήματα από βαμβάκι και λούρεξ, ένας πραγματικός ύμνος στην παράδοση και την πολυτέλεια.

Δεν θα μπορούσα να μην ξεχωρίσω επίσης το brand De siena shoes, με τις εξαιρετικής δεξιοτεχνίας δημιουργίες του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετέχω στο πρώτο edition “White On the Beach", όπου παρουσιάζουμε τις συλλογές μας από φλατ και χειροποίητα παπούτσια του καλοκαιριού και για resort προσθέσαμε τη συλλογή μας από χειροποίητα μοκασίνια, τα οποία υμνούν την κληρονομιά του brand» είπε μεταξύ άλλων ο CEO του brand, Francesco Lorenzi.

Όσο για το beachwear των φετινών καλοκαιρινών διακοπών, δεν χωρά καμιά αμφιβολία πως βρήκαμε τα must have μας. Το brand Teti Milano διαθέτει πολύχρωμα, χειροποίητα ιταλικά κομμάτια εμπνευσμένα από το καλοκαίρι, που κυμαίνονται από ζωηρά μπικίνι και ολόσωμα, μέχρι βερμούδες και crop tops, ό,τι πρέπει για τις ανέμελες διακοπές σε κάποιο νησί του Αιγαίου – ή και γιατί όχι, στα υπέροχα νερά της Σικελίας.

Ένα πλούσιο πρόγραμμα που ένωσε τη μόδα με τη φιλοξενία

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, όπως προαναφέραμε, πραγματοποιήθηκαν τρεις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών της φιλοξενίας, του luxury retail και της μόδας.

Οι ομιλητές ανέλυσαν τη νέα πραγματικότητα, μια πραγματικότητα στην οποία τα ξενοδοχεία εξελίσσονται σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό, το design και το lifestyle εμπειριών, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες συνεργασίας με τον χώρο της μόδας.

Μεταξύ άλλων τεράστιο ενδιαφέρον είχε η ομιλία με τίτλο «The New Curators | Beyond the Boutique: Όταν η φιλοξενία γίνεται ο νέος χώρος ανακάλυψης», η οποία μέσα από μία συζήτηση διαλευκάνθηκε το πώς τα ξενοδοχεία και τα θέρετρα μεταμορφώνονται πια από απλά καταλύματα σε δυναμικές πλατφόρμες εμπειριών, περιεχομένου και διασυνδέσεων.

Τη συζήτηση μεταξύ των Alfredo Petrone, γενικού διευθυντή του Grand Hotel et de Milan, Antonella Merli, διευθύντρια πωλήσεων και μάρκετινγκ στο Collegio alle Querce, Auberge Resorts Collection και Alexandra de Witt Montaudouin, επιμελήτρια και σύμβουλο στρατηγικής λιανικής για τα Bvlgari Hotels & Resorts, συντόνισε η Elisabetta Canoro.



Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε πως, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Λομβαρδίας και της πόλης του Μιλάνου, με την υποστήριξη του MAECI, του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας, και του Ιταλικού Οργανισμού Εμπορίου, και σε συνεργασία με την Confartigianato Imprese.