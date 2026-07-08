Πώς με ένα φαινομενικά τόσο απλό look κατάφερε να ξεχωρίσει

Ο Πέδρο Πασκάλ δεν χρειάζεται περίπλοκα looks για να ξεχωρίσει (όλοι το ξέρουμε αυτό) η πρόσφατη εμφάνισή του στο fashion show της Chanel όμως απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η διακριτική αισθητική μπορεί να είναι αρκετή για να σε φέρει στο επίκεντρο ενός τόσο λαμπερού fashion show.

Ο ηθοποιός βρέθηκε στην πρώτη σειρά του show της Haute Couture συλλογής Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027 του Ματιέ Μπλαζί για τον οίκο Chanel, στο Grand Palais, και τράβηξε τα βλέμματα επάνω του με ένα σύνολο - ορισμό της quiet luxury φιλοσοφίας. Αποφάσισε να επενδύσει στην απλότητα, αποδεικνύοντας ότι το στιλ βρίσκεται στις σωστές αναλογίες, στα ποιοτικά υλικά και στην αυτοπεποίθηση με την οποία φορά κανείς ένα ρούχο (στην προκειμένη περίπτωση ένα χαμόγελο και το να είσαι απλώς ο Πέδρο αρκεί).

Πέδρο Πασκάλ: Η εμφάνισή του στο show της Chanel ήταν ο ορισμός της quite luxury πολυτέλειας

Συγκεκριμένα, είπε «ναι» σε ένα total white σύνολο, ένα λευκό t-shirt και ένα κρεμ παντελόνι με χαλαρή εφαρμογή. Στους ώμους του άφησε να πέσει μία μαρινιέρα, επιλογή που παραπέμπει στη διαχρονική αισθητική της γαλλικής Ριβιέρας και ολοκλήρωσε το look με γυαλιά οράσεως, τα οποία έχουν πλέον γίνει χαρακτηριστικό στοιχείο της εικόνας του. Φυσικά δεν έλειψε και η μαύρη δερμάτινη τσάντα από τον οίκο.

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Αξίζει σε αυτό το σημείο να πούμε πως, η σχέση του ηθοποιού με τη Chanel έχει ενισχυθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες καθώς αποτελεί έναν από τους άνδρες εκπροσώπους του οίκου, εκφράζοντας μια πιο σύγχρονη εκδοχή της ανδρικής κομψότητας που βασίζεται στην άνεση, την ευαισθησία και την προσωπική έκφραση. Τα τελευταία χρόνια ο Πέδρο Πασκάλ άλλωστε έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ανδρικές παρουσίες.

Παρότι δεν ακολουθεί τις κλασικές νόρμες του ανδρικού red carpet, οι εμφανίσεις του, τόσο στο κόκκινο χαλί, όσο και σε πρεμιέρες ή fashion shows χαρακτηρίζονται από άφθονο στιλ και μπόλικο χαρακτήρα. Δεν διστάζει να πειραματιστεί με διαφορετικές γραμμές, υφές και αξεσουάρ, διατηρώντας όμως πάντα μια αίσθηση ανεπιτήδευτης κομψότητας - με την πρόσφατη αυτή εμφάνισή του να είναι μία από τις αγαπημένες μας.

