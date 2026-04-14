Ο Πέδρο Πασκάλ πήρε (επιτέλους) τον ρόλο που του αξίζει – Είναι ο νέος ambassador της Chanel

Ο Πέδρο Πασκάλ κάνει μια «στροφή» στην καριέρα τους και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε και επισήμως, ο Πέδρο Πασκάλ είναι πια ο νέος ambassador του γαλλικού οίκου Chanel.

Η είδηση έγινε γνωστή εχθές, επιβεβαιώνοντας τη συνεργασία του οίκους με έναν από τους πιο περιζήτητους (και γοητευτικούς θα προσθέσω) ηθοποιούς του Χόλιγουν. Ο Πέδρο Πασκάλ, ο οποίος έχει ξεχωρίσει μέσα από επιτυχημένες τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, αποτελεί αναμφισβήτητα ιδανική επιλογή για τη νέα εποχή του brand με τη συνεργασία αυτή να μην προκύπτει και εντελώς τυχαία.

Ο ηθοποιός να σου θυμίσουμε πως είχε ήδη δώσει το «παρών» σε σημαντικές στιγμές του οίκου, όπως στην επίδειξη για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, ενώ δεν είναι και λίγες οι φορές που έχει ντυθεί με δημιουργίες του οίκου. Μία από αυτές τις στιγμές ήταν μάλιστα πρόσφατα στα Academy Awards.

Σε δηλώσεις του, ο Πέδρο Πασκάλ, όπως διαβάζουμε στο Lofficiel Usa, εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον δημιουργικό διευθυντή Ματιέ Μπλαζί, τονίζοντας ότι το όραμά του είναι δυναμικό, κομψό και σύγχρονο, ενώ παράλληλα δημιουργεί έναν κόσμο που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα. Από την πλευρά του, ο Μπλαζί μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον ηθοποιό, επισημαίνοντας όχι μόνο το ταλέντο του αλλά και την προσωπικότητά του, που ταιριάζει απόλυτα με τη φιλοσοφία του οίκου.



Η νέα αυτή συνεργασία σηματοδοτεί μια φρέσκια κατεύθυνση για τη Chanel, με τον Πέδρο Πασκάλ να ενσαρκώνει την πιο σύγχρονη εκδοχή της κομψότητας.