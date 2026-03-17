Ο Χάρι Στάιλς δεν ακολουθεί τις τάσεις, τις δημιουργεί

Το στιλ του Χάρι Στάιλς αποτελεί πάντα πηγή έμπνευσης για τον κόσμο της μόδας, αποδεικνύοντας πως η προσωπική πινελιά στο στιλ είναι αυτή που απογειώνει κάθε εμφάνιση.



Είτε κινείται σε πιο εκκεντρικές επιλογές είτε λέει «ναι» σε πιο απλές γραμμές, καταφέρνει πάντα να δίνει τη δική του μοναδική ταυτότητα σε κάθε σύνολο. Αυτή τη φορά, ο διάσημος καλλιτέχνης επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον τίτλο του ως fashion icon, επιλέγοντας ένα basic outfit και μετατρέποντάς το σε statement εμφάνιση με μία μόνο, αλλά καθοριστική, προσθήκη.



Ο φακός τον εντόπισε στη Νέα Υόρκη, λίγες ημέρες πριν από την εμφάνισή του στο Saturday Night Live, να κατευθύνεται σε δείπνο επιλέγοντας ένα κλασικό μπλε τζιν, το οποίο συνδύασε με ένα navy πλεκτό, δημιουργώντας μια καθαρή βάση. Το look ολοκληρώθηκε με loafers από τον οίκο The Row, διατηρώντας τη minimal αισθητική που χαρακτήριζε ολόκληρη την εμφάνισή του ωστόσο, αυτό που πραγματικά έκανε τη διαφορά ήταν η τσάντα που επέλεξε να προσθέσει.

Ο Χάρι Στάιλς με τσάντα από τη συλλογή Métiers d’art 2026 της Chanel, απέδειξε πως είναι το απόλυτο fashion icon

Συγκεκριμένα επέλεξα μια oversized flap bag από τη συλλογή Métiers d’art 2026 του οίκου Chanel.





Η επιλογή αυτής της τσάντας δεν ήταν απλώς μια luxury προσθήκη, αλλά μια στιλιστική δήλωση. Φορώντας τη με ένα τόσο απλό και καθημερινό outfit, έδωσε νέο νόημα στο συγκεκριμένο αξεσουάρ, αποδεικνύοντας αφενός πως τα αξεσουάρ μπορούν να απογειώσουν κάθε outfit, αφετέρου πως τα όρια στη μόδα είναι πλέον ρευστά και δεν υπάρχουν items αμιγώς γυναικεία ή αμιγώς ανδρικά.



Με μια μόνο κίνηση λοιπόν ο Χάρι Στάιλς μετέτρεψε μια εμφάνιση με basic outfit σε fashion moment, επιβεβαιώνοντας πως η λεπτομέρεια είναι αυτή που κάνει τη διαφορά ενώ παράλληλα θόλωσε τα όρια που προσδιορίζουν το ανδρικό και το feminine style με τον πιο έξυπνο τρόπο.

