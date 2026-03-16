Once a supermodel, always a supermodel!

Η Πολίνα Πορίζκοβα, τo supermodel που μονοπώλησε το ενδιαφέρον στα '80s, και ακόμη και σήμερα καταφέρνει να εμπνέει με την ανεπιτήδευτη γοητεία της, έκανε μια δημοσίευση στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram, με την οποία «έσπασε» τα ταμπού περί ηλικίας και ομορφιάς.

Συγκεκριμένα, η Πολίνα Πορίζκοβα φόρεσε μια vintage ρόμπα και ένα δαντελένιο σετ εσωρούχων σε υπέροχο ροζ χρώμα δείχνοντας το σώμα της όπως ακριβώς είναι σε ηλικία 60 ετών, δηλαδή υπέροχο, με την ίδια να αναφέρει πως, σήμερα νιώθει πιο σέξι και πιο άνετα με τον εαυτό της από ποτέ.

Instagram/@paulinaporizkov

Πολίνα Πορίζκοβα: Στα 60 της, το supermodel των '80s «σπάει» κάθε ταμπού και ποζάρει με τα δαντελένια της εσώρουχα

«Η αλήθεια είναι ότι η βαρύτητα αφήνει τα σημάδια της. Αλλά! Η βαρύτητα έχει επίσης χτίσει τη δύναμή σου, ώστε να μπορείς να κρατάς το κεφάλι σου ψηλά» έγραψε μεταξύ άλλων στη λεζάντα της δημοσίευσής της και συνέχισε:

Instagram/@paulinaporizkov

«Αγόρασα αυτό το σετ εσωρούχων για πρώτη φορά πριν από επτά χρόνια για κάποιον που δεν έδινε καμία σημασία για τα εσώρουχα, απλώς ήθελε να είμαι είκοσι χρόνια νεότερη».

«Και τώρα, παρόλο που μετά βίας μου κάνει, αξίζει απόλυτα να το φορέσω μόνο και μόνο για να δω την έκφραση στο πρόσωπο του αγαπημένου μου Τζέφ Γκρίνστειν. Και έτσι, με όλα τα προφανή λεγόμενα ελαττώματα της ηλικίας, δεν έχω νιώσει ποτέ πιο σέξι και πιο άνετα με τον εαυτό μου».