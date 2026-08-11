Mom & Daughter Matchy Matchy: Καλοκαιρινοί κανόνες όταν τα μαγιό είναι ασορτί

Ίδιο μαγιό σε μαμά και κόρη συνθέτει μια πολύ γλυκιά εικόνα στις καλοκαιρινές μας εμφανίσεις, που όμως έχει και αυτή τους δικούς της κανόνες.

Ίδιο μαγιό σε μαμά και κόρη συνθέτει μια πολύ γλυκιά εικόνα στις καλοκαιρινές μας εμφανίσεις, που όμως έχει και αυτή τους δικούς της κανόνες.

Μαμά και κόρη περπατούν δίπλα δίπλα στην παραλία με το ίδιο σχέδιο μαγιό και κατευθείαν στα χείλη σχηματίζεται ένα χαμόγελο γεμάτο γλυκά συναισθήματα. Η εικόνα μιας μεγάλης γυναίκας να ταιριάζει με την εικόνα ενός μικρού κοριτσιού, ειδικά όταν είναι τόσο στενά συνδεδεμένες, είναι σαφώς πολύ χαριτωμένη και μας φτιάχνει τη διάθεση. Ειδικά όταν στην αγορά υπάρχουν τόσο ωραίες επιλογές - Vilebrequin, Mc2 Saint Barth και από Έλληνες Sun of a beach, Marie Raxevksy, Emmanuela Swimear, Stefania Frangista - σε όλα τα στιλ μαγιό, από ολόσωμα και μπικίνι, μέχρι και resortwear κομμάτια. Τα χρώματα και τα σχέδια είναι πολλά και μας προκαλούν να ανακαλύψουμε τα δικά μας αγαπημένα, αλλά και να τα κάνουμε δώρο σε αγαπημένα μικρά και μεγάλα κορίτσια στη ζωή μας. Πριν όμως βιαστούμε να γεμίσουμε την ντουλάπα μας με ίδια μαγιό και beachwear με τη μικρή μας κόρη, καλό είναι να έχουμε μερικά πράγματα στο μυαλό μας.

Focus on kids

Μας αρέσει το στιλ και οι statement εμφανίσεις, αλλά η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών μας είναι πάνω από όλα. Αν, λοιπόν, ξέρουμε ότι έχουμε ένα παιδί με ευαίσθητο δέρμα ή λιγότερο συνεργάσιμο στην εφαρμογή του αντηλιακού, τότε προσαρμόζουμε το matchy matchy και αντί για ολόσωμο με την πλάτη έξω πηγαίνουμε σε ένα αντηλιακό μακρυμάνικο ή κοντομάνικο μαγιό που κρατάει το σώμα προστατευμένο. Γιατί Matchy Matchy πρέπει να είμαστε πάνω από όλα στην ασφάλεια!





Marie Raxevsky

Matchy Matchy με μέτρο

Τέλειο το φλοράλ ολόσωμο στη μαμά και το ίδιο με βολανάκια στην κόρη, αλλά δεν χρειάζεται όλη η γκαρνταρόμπα μας να είναι ίδια. Ας κάνουμε μερικές ασορτί επιλογές που θα μας δώσουν τη χαρά που αναλογεί στις διακοπές μας και την instaγκραμική φωτό για το καλοκαρινό μας carousel post, αλλά ας μην κάνουμε υπερβολές. Ούτε εμείς πρέπει να περιοριστούμε μόνο σε ρούχα που έχουν ανάλογα mini me κομμάτια, ούτε το παιδί πρέπει να χάσει την παιδικότητα στην εμφάνισή του.

Προσοχή στα τριγύρω

Τα μικρά κορίτσια είναι πολύ χαριτωμένα όταν συνδυάζουν τα μαγιό τους με κοκαλάκια ή φουστίτσες που κάνουν τις εμφανίσεις τους πολύ παιχνιδιάρικες, αλλά εμείς δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Καμιά φορά η προσπάθειά μας να φτάσουμε τις δύο εικόνες κοντά μπορεί να κάνεις εμάς τις ίδιες να μοιάζουμε περισσότερο «παιδικές» από όσο χρειάζεται, οπότε και να έχουμε τελικά ένα αντίθετο αποτέλεσμα. Ωραίο το ίδιο μαγιό, αλλά τα κορίτσια με τις φουστίτσες τους και εμείς με το αγαπημένο μας παρεό. Πάλι matchy matchy θα είμαστε και η κάθε μια στη δική της ηλικία.





Emmanuela Swimwear

Η ποιότητα μετράει

Είναι σημαντικό στην αγορά ενός μαγιό που θέλουμε να το ευχαριστηθούμε όλο το καλοκαίρι – και γιατί όχι και το επόμενο αν κυρίως για τις μικρές το νούμερο είναι ακόμη ΟΚ –να επενδύσουμε στην ποιότητά του. Οπότε και εδώ, ακόμη και αν το βλέπουμε σαν μια πιο προσωρινή εικόνα που δεν θα κρατήσει για πολλά καλοκαίρι, καλό θα είναι να κάνουμε την έρευνά μας πριν απλώς αγοράσουμε ό,τι βρούμε και τελικώς καταλήξουμε με δύο κακές αγορές.

Mother and Son!

Μην ξεχνάμε τα αγόρια της οικογένειας! Tο matchy matchy μπορεί να γίνει πραγματικότητα και με mother and son ή all family επιλογές που μπορεί να δείξουν πολύ ωραίες και χαριτωμένες και στην εκδοχή των αγοριών. Μάλιστα, τα χρώματα που συχνά επιλέγουμε στα Boys swimwear δεν θα τα σκεφτόμασταν σαν πρώτη επιλογή για δικό μας μαγιό, οπότε μας κάνουν να σκεφτόμαστε out of the box!



