Giorgio Armani: Η ζωή του θρύλου της μόδας μεταφέρεται στη μικρή οθόνη

Η ζωή και η πορεία του Giorgio Armani θα γίνουν τηλεοπτική σειρά διεθνούς παραγωγής, με πρόσβαση στα προσωπικά αρχεία και την ιστορία του κορυφαίου σχεδιαστή.

Η ζωή ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς στην ιστορία της παγκόσμιας μόδας ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μικρή οθόνη. Ο λόγος για τον Giorgio Armani, τον άνθρωπο που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ντύνονται άνδρες και γυναίκες, καθιέρωσε την ιταλική αισθητική ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς και έντυσε μερικούς από τους μεγαλύτερους αστέρες του Χόλιγουντ.

Η ιταλική εταιρεία παραγωγής Lux Vide, που ανήκει στον όμιλο Fremantle, ανακοίνωσε την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης τηλεοπτικής σειράς αφιερωμένης στη ζωή και την καριέρα του διάσημου σχεδιαστή. Πρόκειται για μια παραγωγή με διεθνή προσανατολισμό, η οποία φιλοδοξεί να παρουσιάσει όχι μόνο την επαγγελματική διαδρομή του Αρμάνι, αλλά και την προσωπικότητα του ανθρώπου πίσω από τον θρύλο της μόδας.

Στο τιμόνι της σκηνοθεσίας θα βρεθεί ο καταξιωμένος Ιταλός σκηνοθέτης τουρκικής καταγωγής Φερζάν Οζπετέκ, δημιουργός που έχει ξεχωρίσει για την ικανότητά του να συνδυάζει καλλιτεχνική ευαισθησία με μεγάλη εμπορική επιτυχία. Ο Οζπετέκ, ο οποίος γνώριζε προσωπικά τον Αρμάνι, θεωρείται ιδανική επιλογή για ένα τόσο απαιτητικό εγχείρημα.

Ένας δημιουργός που γνώριζε τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο

Ο Φερζάν Οζπετέκ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για τη συμμετοχή του στη σειρά, εξηγώντας ότι είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τον Giorgio Armani τόσο σε επίσημες όσο και σε πιο προσωπικές στιγμές.

Όπως ανέφερε, οι συζητήσεις τους δεν περιορίζονταν μόνο στη μόδα, αλλά επεκτείνονταν στον κινηματογράφο, την τέχνη, την αρχιτεκτονική, τα κοστούμια και γενικότερα στη ζωή. Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, ο Giorgio Armani συνδύαζε το όραμα ενός μεγάλου καλλιτέχνη με την αποφασιστικότητα και την απλότητα ενός ανθρώπου που δεν έχασε ποτέ την επαφή με την πραγματικότητα.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την ανάληψη της σειράς μεγάλη τιμή αλλά και πρόκληση, καθώς καλείται να αποτυπώσει όλες τις πτυχές μιας πολύπλοκης και ιδιαίτερα χαρισματικής προσωπικότητας.

Το σενάριο συνυπογράφει ο σεναριογράφος Φραντσέσκο Αρλάνκ, γνωστός από επιτυχημένες ιταλικές παραγωγές που ταξίδεψαν σε πολλές χώρες, ενώ προς το παρόν οι δημιουργοί κρατούν μυστικές τις λεπτομέρειες της πλοκής και τον αριθμό των επεισοδίων.

Ο άνθρωπος που άλλαξε για πάντα την κομψότητα

Ο Giorgio Armani δεν ήταν απλώς ένας σχεδιαστής μόδας. Υπήρξε ένας από τους ανθρώπους που επαναπροσδιόρισαν την έννοια της κομψότητας.

Η μεγάλη του επανάσταση ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν σχεδίασε τα αποδομημένα ανδρικά σακάκια και κοστούμια που φόρεσε ο Ρίτσαρντ Γκιρ στην ταινία «American Gigolo». Η εικόνα αυτή άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν το κοινό το ανδρικό ντύσιμο, καθιερώνοντας μια πιο χαλαρή αλλά εξίσου εκλεπτυσμένη αισθητική.

Την ίδια στιγμή, ο Αρμάνι επανασχεδίασε και το γυναικείο κοστούμι, δημιουργώντας εμφανίσεις που συνδύαζαν δυναμισμό και διαχρονική φινέτσα.

Δεν είναι τυχαίο ότι για δεκαετίες υπήρξε η πρώτη επιλογή κορυφαίων ηθοποιών του Χόλιγουντ. Ανάμεσα στις γυναίκες που φόρεσαν δημιουργίες του βρίσκονται η Τζούλια Ρόμπερτς, η Νταϊάν Κίτον, η Τζόντι Φόστερ, η Κέιτ Μπλάνσετ, η Λουπίτα Νιόνγκο, η Αν Χάθαγουεϊ και η Μισέλ Γεό.

Παράλληλα, άνδρες όπως ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο Ράσελ Κρόου, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Τομ Κρουζ επέλεξαν επανειλημμένα δημιουργίες του τόσο στις εμφανίσεις τους στο κόκκινο χαλί όσο και στον κινηματογράφο.

Η σχέση του με τη μεγάλη οθόνη ήταν τόσο στενή, ώστε το όνομά του συνδέθηκε με περισσότερες από 200 κινηματογραφικές παραγωγές.

Από μια Volkswagen σε μια αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων

Η πορεία του Giorgio Armani αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες αυτοδημιούργητου επιχειρηματία.

Γεννημένος το 1934 στην Πιατσέντσα της βόρειας Ιταλίας, εργάστηκε για σχεδόν δύο δεκαετίες στον χώρο της μόδας προτού αποφασίσει να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση.

Το 1975, μαζί με τον σύντροφο και συνεργάτη του Σέρτζιο Γκαλεότι, πούλησαν το αυτοκίνητό τους –ένα Volkswagen– προκειμένου να συγκεντρώσουν περίπου 10.000 δολάρια και να ιδρύσουν τον δικό τους οίκο μόδας. Μέσα σε λίγα χρόνια, η μικρή αυτή επιχείρηση εξελίχθηκε σε έναν από τους ισχυρότερους οίκους υψηλής ραπτικής στον κόσμο.

Μέχρι τον θάνατό του, στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, σε ηλικία 91 ετών, ο Giorgio Armani διατηρούσε τον πλήρη έλεγχο της αυτοκρατορίας που δημιούργησε, η οποία αποτιμάται σε περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παρά τη διεθνή του φήμη, παρέμεινε ένας εξαιρετικά διακριτικός άνθρωπος, αποφεύγοντας να μιλά δημόσια για την προσωπική του ζωή. Ελάχιστες ήταν οι φορές που αναφέρθηκε στις προσωπικές του σχέσεις, ενώ είχε παραδεχθεί ότι είχε αγαπήσει τόσο άνδρες όσο και γυναίκες.

Πρόσβαση στα αρχεία και την ιστορία του οίκου

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της παραγωγής είναι ότι ο ίδιος ο οίκος Giorgio Armani θα στηρίξει ενεργά τη δημιουργία της σειράς.

Σύμφωνα με τους παραγωγούς, οι δημιουργοί θα αποκτήσουν πρόσβαση στα ιστορικά αρχεία, στις εμβληματικές δημιουργίες και στους εμβληματικούς χώρους του οίκου, γεγονός που αναμένεται να προσδώσει αυθεντικότητα και ιστορική ακρίβεια στην αφήγηση.

Η πρόεδρος της Lux Vide, Ματίλντε Μπερναμπέι, δήλωσε ότι η εταιρεία ονειρευόταν εδώ και χρόνια να αφηγηθεί την ιστορία του ανθρώπου που «επανέγραψε τους κανόνες του στιλ και της κομψότητας» και χαρακτήρισε τον Τζόρτζιο Αρμάνι έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές του «Made in Italy».

Η παραγωγή βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια ανάπτυξης, όμως ήδη θεωρείται ένα από τα πιο φιλόδοξα τηλεοπτικά πρότζεκτ γύρω από τη ζωή ενός ανθρώπου που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του όχι μόνο στη μόδα, αλλά και στον παγκόσμιο πολιτισμό.