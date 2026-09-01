Η Ναόμι Οσάκα μετατρέπει το US Open 2026 σε προσωπική fashion press tour - Η νέα άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση λίγο πριν αγωνιστεί.

Η Ναόμι Οσάκα απέδειξε για ακόμα μία φορά ότι έχει στιλ και κάθε της εμφάνιση το αποδεικνύει. Η Οσάκα εδώ και χρόνια εμφανίζεται στο κορτ για τους αγώνες της φορώντας εντυπωσιακά και ιδιαίτερα outfits. Πολλά από τα κομμάτια που επιλέγει τα έχει παραγγείλει και πληρώσει η ίδια, ενώ έχουν σχεδιαστεί με μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια. Η ίδια έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η μόδα αποτελεί για εκείνη έναν τρόπο έκφρασης και έναν τρόπο να προσθέτει λίγη χαρά στην καθημερινότητά της ως επαγγελματίας αθλήτρια.

Το 2026, στο Australian Open, φόρεσε ένα γαλάζιο outfit εμπνευσμένο από μέδουσα, ενώ στο French Open εμφανίστηκε με μια σειρά από overskirts και ένα εντυπωσιακό μπρονζέ φόρεμα που παρέπεμπε στον Πύργο του Άιφελ. Στο Wimbledon, επέλεξε ένα κατάλευκο σύνολο κιμονό, με περίτεχνα κεντήματα.

Για το US Open, η Ναόμι Οσάκα έχει διευρύνει ακόμη περισσότερο το όραμά της, πραγματοποιώντας φωτογραφίσεις στους χώρους του Billie Jean King Tennis Center και δημιουργώντας μια σειρά από looks πριν από τις προπονήσεις της, τα οποία στην πλειονότητά τους επιμελείται η ίδια.

Ένα από αυτά, το οποίο φόρεσε στο media center του τουρνουά, ήταν ένα φόρεμα του οίκου Dolce & Gabbana, το οποίο επιμελήθηκε στιλιστικά ο Λο Ρόουτς. Ο ίδιος ήταν επίσης υπεύθυνος για την εμφάνιση με την οποία η Οσάκα έκανε την είσοδό της στο κορτ για το τελευταίο Grand Slam της σεζόν.

Το συγκεκριμένο outfit, που φόρεσε το βράδυ της Δευτέρας στη νίκη της με 7-6(6), 7-6(3) απέναντι στην Αναστάσια Ζαχάροβα στον πρώτο γύρο, ήταν ένας φόρος τιμής σε έναν θρύλο του NBA. Καθώς η Νέα Υόρκη εξακολουθεί να πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος NBA εδώ και 53 χρόνια, τον περασμένο Ιούνιο, η Οσάκα επέλεξε να τιμήσει έναν θρύλο των Φιλαδέλφεια 76ερς, τον Άλεν Άιβερσον.

«Η Nike είπε “μπάσκετ”, οπότε εγώ είπα: θα σας δώσω μπάσκετ», δήλωσε η Οσάκα κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της μέσα από το κορτ.

Η Οσάκα αναφέρθηκε ξανά στην αισθητική του Άιβερσον σε ένα ακόμη look που επιμελήθηκε ο Ρόουτς. Φόρεσε ένα φούτερ από γαλλικό terry του Who Decides War, διακοσμημένο με αποκόμματα Τύπου που αναφέρονταν σε σημαντικές στιγμές της καριέρας της, σύμφωνα με τη Vogue, πάνω από μια φούστα από τούλι.

«Νομίζω ότι, όσον αφορά τη μόδα, εμπνεύστηκα πραγματικά από το γεγονός ότι η Nike είπε πως το θέμα είναι το μπάσκετ», εξήγησε η Οσάκα σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο. «Το NBA και το WNBA έχουν αυτές τις εμφανίσεις των παικτών κατά την είσοδό τους στο γήπεδο. Ξέρω ότι μια χρονιά, στο Τορόντο, ήθελαν να το κάνουμε κι εμείς, αλλά τελικά δεν προχώρησε. Οπότε σκέφτηκα ότι η Νέα Υόρκη είναι ένα καλό μέρος για να το δοκιμάσω» συμπλήρωσε.

Η μεγαλοπρέπεια και η δημιουργική ενέργεια της Νέας Υόρκης ώθησαν την Οσάκα να κάνει κάτι περισσότερο από ένα εντυπωσιακό outfit για την είσοδό της στο κορτ. Η 28χρονη αθλήτρια, η οποία έχει κατακτήσει δύο τίτλους στο US Open, δημοσιεύει όλη την εβδομάδα φωτογραφίσεις που πραγματοποιήθηκαν στους χώρους του Billie Jean King National Tennis Center.

Κάθε φωτογράφιση παραπέμπει στη νοσταλγία των ’90s και των αρχών των 00s, ενώ περιλαμβάνει μικρές κρυφές αναφορές, όπως έναν κωδικό editorial που συνδυάζει τα αρχικά της ίδιας και του Άιβερσον.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν από την έναρξη του τουρνουά, η Οσάκα εμφανίστηκε φορώντας αυτό που η ίδια χαρακτήρισε «ένα εκπληκτικό εύρημα από το eBay»: ένα καπέλο του US Open από τη χρονιά που γεννήθηκε, το 1997, και ένα T-shirt με τον Άιβερσον.

«Είναι πρωτοπόρος. Νομίζω ότι είναι επίσης ένας άνθρωπος που θαυμάζω πολύ, γιατί έχει κάνει πολλά πράγματα στη μόδα, είτε σκόπιμα είτε όχι. Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ντύνονται οι παίκτες του NBA», είπε και πρόσθεσε: «Νομίζω επίσης ότι ολόκληρη η συζήτηση γύρω από τα ρούχα στον αθλητισμό, αλλά και γύρω από την έκφραση του εαυτού σου μέσα από το στιλ, είναι κάτι στο οποίο τον θαυμάζω πολύ».

Ο Άιβερσον απάντησε στα social media: «Ουάου, τι τιμή! Είμαι μεγάλος θαυμαστής και ανυπομονώ να σε γνωρίσω».