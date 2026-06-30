Ναόμι Οσάκα: Η iconic εμφάνιση με κιμονό στο Γουίμπλεντον, συνδύασε μόδα και πολιτιστική κληρονομιά

Το look της ήταν γεμάτο νοήματα

Η Ναόμι Οσάκα «κέρδισε» πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας της, στην πρεμιέρα του Γουίμπλεντον τη Δευτέρα, χάρη στη στιλιστική επιλογή της, μία επιλογή που κατάφερε να συνδυάσει τη μόδα, την πολιτιστική ταυτότητα και την παράδοση του τουρνουά.

Η Ιαπωνίδα πρωταθλήτρια επέλεξε να μετατρέψει την είσοδό της στο γήπεδο σε μια συμβολική αφήγηση για την κληρονομιά και τις ρίζες της, αποδεικνύοντας πως ακόμη και μέσα στους αυστηρούς ενδυματολογικούς κανόνες του Γουίμπλεντον υπάρχει πάντα χώρος για δημιουργική έκφραση.

Η διοργάνωση του Γουίμπλεντον φημίζεται για τον αυστηρό κανονισμό που επιβάλλει στους αθλητές να αγωνίζονται αποκλειστικά με λευκή ενδυμασία. Ο συγκεκριμένος κανόνας, που εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες, θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της διοργάνωσης και δεν αφήνει περιθώρια για στιλιστική έκφραση ωστόσο, η Οσάκα απέδειξε ότι η δημιουργικότητα δεν εξαρτάται από το χρώμα, αλλά από τις λεπτομέρειες, τα υλικά και τον συμβολισμό.

«Σκέφτομαι την πιο εμβληματική σιλουέτα, που για εμένα είναι ένα κιμονό. Δεν χρειάζεται να δεις το χρώμα ενός κιμονό για να καταλάβεις ότι είναι κιμονό», είπε, όπως αναφέρεται στο The Guardian.

Ναόμι Οσάκα: Η viral εμφάνιση με κιμονό στο Γουίμπλεντον, συνδύασε μόδα και πολιτιστική κληρονομιά

Συγκεκριμένα, για την είσοδό της επέλεξε ένα εντυπωσιακό λευκό ένδυμα εμπνευσμένο από το παραδοσιακό ιαπωνικό κιμονό, το οποίο σχεδιάστηκε από την Hana Yagi. Το σύνολο συνδύαζε στοιχεία της ιαπωνικής τελετουργικής ενδυμασίας με μια σύγχρονη αισθητική, μακριά τετράγωνα μανίκια, ψηλό γιακά και λευκή φούστα με τούλι, εμπνευσμένο από την ιαπωνική κοπή χαρτιού kirigami. Επιπλέον, η δημιουργία ολοκληρώνονταν με μια παραδοσιακή ζώνη obi, ενώ τα κεντήματα παρέπεμπαν σε σύμβολα καλής τύχης, αναγέννησης και μακροζωίας στην ιαπωνική κουλτούρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον φυσικά είχε και η δεξιοτεχνία του κιμονό, το οποίο αποτελούνταν από επτά διαφορετικά ανακυκλωμένα υφάσματα από κομμάτια, όπως vintage κιμονό και ένα παραδοσιακό νυφικό shiromuku ενώ κάτω από το κιμονό της φορούσε ένα λευκό φόρεμα Nike.

Η ίδια η Οσάκα δήλωσε στη Vogue ότι η αυστηρή παράδοση του Γουίμπλεντον ήταν που την ώθησε να αναζητήσει έμπνευση στις δικές της ρίζες. Όπως εξήγησε, όταν σκέφτηκε ποια είναι η πιο χαρακτηριστική σιλουέτα της ιαπωνικής κουλτούρας, η απάντηση ήταν αμέσως το κιμονό. Παράλληλα, αποκάλυψε πως επιρροή αποτέλεσε και η λευκή εμφάνιση της Lucy Liu στην ταινία «Kill Bill», την οποία θέλησε να προσεγγίσει με τον δικό της τρόπο, διατηρώντας πάντα τον σεβασμό προς την Ιαπωνία και την παράδοσή της.

Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα απέναντι στη Γαλλίδα Έλσα Ζακεμό, η Οσάκα έβγαλε το κιμονό της και έμεινε με το λευκό αγωνιστικό Nike φόρεμα της, το οποίο αντίστοιχα συνέχιζε την ίδια αισθητική αφήγηση, καθώς ήταν διακοσμημένο με τρισδιάστατα λουλούδια, πιέτες και λεπτομέρειες εμπνευσμένες από την ιαπωνική τεχνική kirigami, δημιουργώντας μια φυσική συνέχεια του κιμονό.

Την εμφάνιση συμπλήρωναν ένα παραδοσιακό headpice kanzashi και κοσμήματα της Mikimoto, ενώ κατά τη διάρκεια του αγώνα το kanzashi αντικαταστάθηκε από το χαρακτηριστικό λευκό visor της Nike.

