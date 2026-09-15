Suede stories: το σουέντ επιστρέφει από τα jackets μέχρι τις τσάντες

Ένα υλικό που αγαπάμε πολύ και πάντα επανέρχεται αυτή την εποχή για να μας θυμίσει πώς μπορούμε να είμαστε stylish, κομψές και sophisticated την ίδια στιγμή.

Υπάρχουν υλικά που επιστρέφουν κάθε φθινόπωρο σχεδόν νομοτελειακά. Ένα από αυτά είναι και το σουέντ που φέτος έδειξε να μην ήθελε να φύγει εντελώς από τη ζωή μας ακόμη και όταν διανύαμε και πιο καλοκαιρινές μέρες. Λίγο στις τσάντες, λίγο σε κάποια ζώνη, λίγο στα παπούτσια, όλο και κάπου έκανε μια μικρή εμφάνιση μέχρι να φτάσει αυτόν τον μήνα να πρωταγωνιστεί τόσο πολύ που να γίνεται ξανά ένα από τα αγαπημένα μας στοιχεία στην autumn wardrobe μας.

Από τα oversized jackets και τα relaxed blazers μέχρι τις τσάντες, τα loafers και τις μπότες, η πιο απαλή εκδοχή του δέρματος έρχεται για να μας δώσει μικρές καθημερινές δόσεις χαράς όσο στεκόμαστε με το ootd μας μπροστά στον καθρέφτη μας.





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Το σουέντ είναι ο πρωταγωνιστής της φθινοπωρινής σεζόν

Suede color palette

Και ποιες αποχρώσεις θα συναντήσουμε; Τόσο πολλές και τόσο όμορφες που θα πιάσουμε τον εαυτό μας σε πολλαπλά διλήμματα από τα ράφια των καταστημάτων μέχρι μπροστά στα συρτάρια μας. Σε αποχρώσεις της καραμέλας, του cognac, του σοκολατί αλλά και του βαθύ burgundy, το suede φέρνει στα looks τη ζεστασιά και την υφή που έχουμε ανάγκη όταν η θερμοκρασία αρχίζει να πέφτει.

Ζεστά χρώματα που μας συναρπάζει να τα συνδυάζουμε και να τα φέρνουμε μπροστά σε μη αναμενόμενα matching που κάνουν το παιχνίδι του styling ακόμη πιο ενδιαφέρον. Μάλιστα όταν ένα suede item είναι πολύ δυνατό από μόνο του και ως προς το στιλ, αλλά και ως προς το χρώμα, τότε μπορούμε αυτομάτως να το αναγάγουμε σε key item του Look μας – όπως για παράδειγμα μια μίνο φούστα ή ένα φόρεμα – αλλά να αφήσουμε και το μυαλό μας να πάει ένα βήμα παρακάτω συνδυάζοντας το με κάτι αναπάντεχο, μη αναμενόμενο και καθόλου βαρετό!





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Suede jacket, το απόλυτο Must have!

Αν υπάρχει ένα κομμάτι που αποτελεί hero piece αυτό είναι το suede jacket. Με αναφορές στα ’70s αλλά πιο καθαρές, σύγχρονες γραμμές, λειτουργεί ως η ιδανική εναλλακτική στο κλασικό δερμάτινο και μπορεί να φορεθεί με πολλού εναλλακτικούς τρόπους. Με παντελόνι για πιο sophisticated look, με t-shirt και jeans για πιο basic look που δείχνει όμως κομψό και επίκαιρο ή ακόμη και με silk φούστα για να κάνει μια βραδινή έξοδο να μοιάζει cool χωρίς υπερβολές.

Είναι ένα κομμάτι που θα φορεθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και έχει έρθει για να μείνει για πολλά χρόνια στη ντουλάπα μας, ειδικά αν η ποιότητα του είναι υψηλή και η απόχρωσή του τέτοια που να παίζει κάθε σεζόν σε επανάληψη χωρίς να χάνει την επικαιρότητά του.







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Shoes and Bags

Η τσάντα και τα παπούτσια είναι ίσως ο πιο εύκολος τρόπος να υιοθετήσει κανείς την τάση του suede χωρίς να χρειαστεί να επενδύσει σε διαφορετικά κομμάτια. Ειδικά, αν το suede είναι ένα υλικό που δεν ήταν πάντα στις προτιμήσεις μιας γυναίκας, τα παπούτσια και η τσάντα δίνουν την ευκαιρία για επαναλαμβανόμενες, σχεδόν καθημερινές εμφανίσεις που θα δώσουν χώρο στο υλικό να δείξει την πραγματική του αξία.

Στις τσάντες οι μεγάλες totes, slouchy shoulder bags και μικρότερα crossbody σχέδια αποκτούν πιο πολυτελή αίσθηση χάρη στη βελούδινη υφή του σουέντ και δίνουν αμέσως φθινοπωρινό χαρακτήρα, ενώ τα mules ή τα Loafers κάνουν πραγματική αισθητική διαφορά ακόμη και όταν φοράμε απλώς με ένα jean και ένα λευκό top.