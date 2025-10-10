Δαντέλα: Πώς θα φορέσεις τη fashion «εμμονή» με τον πιο cozy και φθινοπωρινό τρόπο

Η δαντέλα δεν είναι απλώς μια λεπτομέρεια, είναι μία από τις κυρίαρχες τάσεις που θα βλέπουμε παντού και το φθινόπωρο 2025

Οι επιδείξεις των μεγάλων οίκων στις εβδομάδες μόδας το επιβεβαίωσαν άλλωστε, αναδεικνύοντας τη διαχρονική της γοητεία σε μια νέα, πιο σύγχρονη εκδοχή. Αν θέλεις να δημιουργήσεις «ενημερωμένα» και κομψά looks, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να προσθέσεις τη δαντέλα στη φθινοπωρινή σου γκαρνταρόμπα.

Η dαντέλα στις πασαρέλες

Στις πασαρέλες είδαμε πολλούς σχεδιαστές να αντλούν έμπνευση από μια πιο boho-chic αισθητική. Οίκοι όπως οι Saint Laurent και Dior είναι μόνο δύο από εκείνους που ενσωμάτωσαν τη δαντέλα στις συλλογές τους.

Μέσα από μικρές, διακριτικές λεπτομέρειες και ονειρικά, ρομαντικά κομμάτια, χάρισαν στα μοντέλα τους μια σχεδόν βικτωριανή αύρα.

Πώς τα It Girls Φορούν τη Δαντέλα Σήμερα

Από την άνοιξη κιόλας, οι γυναίκες της μόδας μας έδειξαν πώς να εντάξουμε τη δαντέλα στα σύνολά μας με έναν απόλυτα σύγχρονο τρόπο. Ένα κομμάτι με δαντέλα μπορεί όχι μόνο να αναβαθμίσει κάθε look, αλλά και να του προσδώσει μια feminine και ρομαντική πινελιά.

Το trend έχει επαναπροσδιοριστεί πλήρως. Εκτός από τα κλασικά πουκάμισα ή τα σατέν φορέματα με δαντελένιο φινίρισμα, τα it girls λατρεύουν το layering. Η «εμμονή» του καλοκαιριού, ένα μακρύ lingerie top φορεμένο πάνω από παντελόνι, προσαρμόζεται τώρα στις φθινοπωρινές ανάγκες, αποδεικνύοντας την ευελιξία της.

3 looks για να εντάξεις τη δαντέλα στο φθινοπωρινό σου styling

Εμπνεύσου από τις παρακάτω ιδέες και δημιούργησε outfits που μοιάζουν σαν να βγήκαν από την Εβδομάδα Μόδας.

Δαντελένια φούστα + oversized blazer

Συνδύασε μια maxi ή midi δαντελένια φούστα με ένα oversized σακάκι. Αυτή η αντίθεση μεταξύ του ρομαντικού και του ανδρόγυνου στοιχείου δημιουργεί ένα εξαιρετικά μοντέρνο αποτέλεσμα. Ολοκλήρωσε το look με cowboy boots ή και sneakers.

Lingerie top + παντελόνι + πουλόβερ

κρύβεις τα αγαπημένα σου lingerie tops τον χειμώνα. Φόρεσέ τα μέσα από ένα ζεστό πουλόβερ, αφήνοντας τη δαντελένια λεπτομέρεια να φαίνεται. Συνδύασέ το με το αγαπημένο σου τζιν ή ένα υφασμάτινο παντελόνι για ένα cozy outfit.

Instagram/@venswifestyle

Σατέν φούστα με δαντελα + biker jacket

Κλασικός συνδυασμός και πάντα διαχρονικός, μια σατέν φούστα, ιδίως με δαντελένια λεπτομέρεια είναι ιδανική και τα φθινοπωρινά looks. Σκέψου πόσο cool αλλά και φινετσάτη θα φαίνεται με ψηλές μπότες και ένα μαύρο δερμάτινο jacket.