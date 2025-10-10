Είναι κομψό και το φορούν όλα τα it girls

Οι απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας δεν μπορούν να «ρίξουν» κανένα outfit, αρκεί φυσικά να έχουμε στην γκαρνταρόμπα μας τo item που μπορεί να μας βγάλει ασπροπρόσωπες τη μεταβατική περίοδο.



Οι συλλογές των αγαπημένων μας brands έχουν ήδη προσθέσει ευέλικτες επιλογές, για εμάς που αναζητούμε κομμάτια ικανά να δημιουργήσουν εκλεπτυσμένα outfits για κάθε στιγμή της ημέρας.

Το μυστικό κρύβεται στα items εκείνα που μπορούν με layering να ολοκληρώσουν με μαεστρία ένα σύνολο. Για παράδειγμα, για τις θερμοκρασίες του Οκτωβρίου η επιλογή ενός παλτό είναι υπερβολική, η επιλογή όμως μιας καμπαρντίνας είναι ιδανική.

Τι φοράμε τον Οκτώβριο; Το item που θα σε «σώσει» ό,τι καιρό και αν κάνει

Διαχρονική και ευέλικτη σε ό,τι αφορά το styling και τα στιλιστικά combos, η καμπαρντίνα αποτελεί κομμάτι – κλειδί για τις φθινοπωρινές εξόδους σου. Το πρωί με τη δροσιά του Οκτώβρη θα παραμείνεις ζεστή, ενώ το μεσημέρι που ο ήλιος θα έχει ζεστάνει την ατμόσφαιρα θα μπορείς, είτε να εξακολουθείς να τη φοράς χωρίς να νιώθει ασφυκτικά ή να την κρατάς στο χέρι.

Αυτό το πανωφόρι «πασπαρτού» μπορεί να φορεθεί πάνω από ένα t- shirt, συνδυασμένο με τζιν και sneakers αλλά και με ένα smart casual κοστούμι και τα αγαπημένα σου loafers. Θα σε συνοδεύσει από το πρωί στο γραφείο ως και την απογευματινή σου έξοδο και, ναι, στην αγορά θα βρεις σχέδια που σίγουρα θα καλύψουν κάθε ανάγκη.

Από την κλασική maxi ως την cropped και από την μπεζ καμπαρτίνα στην χακί ή τη βουργουνδί, οι επιλογές είναι πολλές, εμείς παρακάτω όμως έχουμε συγκεντρώσει τις αγαπημένες μας, τις οποίες σίγουρα θα λατρέψεις.



Δες παρακάτω το πανωφόρι που θα σε «σώσει»

Stradivarius

Δες την εδώ

H&M

Δες την εδώ

MODIVO

Δες την εδώ