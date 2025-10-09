Denim jacket: Πώς θα φορέσεις το passe – partout της μεταβατικής εποχής για τα φθινοπωρινά σου outfits
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
9 Οκτωβρίου 2025
Διαχρονικό και ευέλικτο, το denim jacket δεν είναι τυχαίο που βρίσκεται κάθε σεζόν στην κορυφή των προτιμήσεων κάθε γυναίκας αφού ταιριάζει με όλα, συνδυάζεται με κάθε κομμάτι της γκαρνταρόμπας σου και μπορεί να δημιουργήσει cool outfits από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Μπορεί να τα βλέπουμε την άνοιξη, ακόμη και τα δροσερά βράδια του καλοκαιριού, το denim jacket όμως αποτελεί κομμάτι – κλειδί της φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας καθώς είναι το πιο ευκολοφόρρετο μεταβατικό item.
Από κομψούς συνδυασμούς με φούστες μέχρι πιο casual looks με sneakers, τα denim jackets θα γίνουν – αν δεν έχουν γίνει ήδη – οι αγαπημένοι σου σύμμαχοι σε κάθε έξοδο. Πώς θα το φορέσεις όμως με έναν πιο φθινοπωρινό και φρέσκο τρόπο;
Αυτή η σεζόν οι νέες σιλουέτες, οι φρέσκοι συνδυασμοί και οι απροσδόκητες υφές πρωταγωνιστούν, για αυτό παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικές προτάσεις για εσένα που θέλετε να προσθέσετε στη συλλογή σας το διαχρονικό αυτό κομμάτι με πιο σύγχρονο όμως ύφος.
Πώς θα φορέσεις το denim jacket
Μεσάτο
Με δαντελένια φούστα
Με λαμπερά στοιχείο
Cropped
Με δερμάτινο παντελόνι
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τις τάσεις της μόδας, τα τέλεια outfits και τα πιο hot fashion news.