Χρωματιστά κοσμήματα. Η παιχνιδιάρικη τάση που θα απογειώσει τα ανοιξιάτικα/καλοκαιρινά look μας

Από πέρυσι το καλοκαίρι δυναμικό comeback κατευθείαν από τα 90s έκαναν τα chunky χρωματιστά κοσμήματα. Έντονα, edgy και παιχνιδιάρικα δαχτυλίδια και κολιέ που έμοιαζαν να βγήκαν από τις παιδικές τυχερές σακούλες του περιπτέρου και τα κυπελάκια παγωτό με δώρο έκπληξη, μπήκαν στη συλλογή με τα κοσμήματά μας και γέμισαν χρώματα και θετικά vibes τις εμφανίσεις μας.

Μία εναλλακτική και πιο minimal & φρέσκια πρόταση στα χρωματιστά κοσμήματα βρήκαμε -και ερωτευτήκαμε ακαριαία- στο ιταλικό brand, Alisia. Η οικογένεια που κρύβεται πίσω από το ιταλικό brand δημιούργησε ντελικάτα και χειροποίητα χρωματιστά σκουλαρίκια, κολιέ, δαχτυλίδια και βραχιόλια από ασήμι 925 και καουτσούκ στις Νο1 αποχρώσεις για την Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2022. Λιλά, απαλό ροζ, buttery yellow, φιστικί, cream, lime και baby blue επιλέχθηκαν για να δώσουν μια φωτεινή και χαρούμενη πινελιά στα outfits μας. Το όνομα της συλλογής είναι Jelly Bling, γιατί είναι μαλακά και ελαφριά σαν ζελεδάκια και τόσο φανταχτερά, που τα μάτια μας κάνουν bling-bling.

Τα Jelly Bling μοιάζουν με μικρά λαχταριστά ζαχαρωτά. Είναι cute, pop, girly και είναι ό,τι πιο fun σε κόσμημα έχουμε δει τον τελευταίο καιρό. Μπορούμε να τα φορέσουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και να βάλουμε χρώμα ακόμα και στο πιο dark outfit μας, είτε αυτό είναι ένα απλό T-shirt ή ένα βραδινό σατέν slip dress. Plus σε όλα αυτά είναι ότι δεν χρειάζεται να τα βγάζουμε πριν βουτήξουμε στη θάλασσα το καλοκαίρι, αφού δεν παθαίνουν τίποτα.

Μπορούν να φορεθούν μεμονωμένα ή να συνδυαστούν με metallic στοιχεία, όπως pendants και αλυσίδες για τον λαιμό. Μια άλλη ιδέα είναι να βάλουμε πολλά Jelly Bling μαζί σε διαφορετικά χρώματα, δημιουργώντας ένα παστέλ rainbow layering.

Τα χρωματιστά κοσμήματα είναι η νέα fashion εμμονή μας. Μας φτιάχνουν τη διάθεση και κάνουν τις εμφανίσεις μας λίγο πιο ιδιαίτερες και ενδιαφέρουσες. Και αυτός είναι ο λόγος που κάνουν θραύση.

So, color your mood & your jewelry!

Τα κοσμήματα εκτός από το e-shop, θα τα βρεις σε επιλεγμένα καταστήματα, καθώς και στο φυσικό κατάστημα Athanasios Vellios, που είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της ιταλικής εταιρείας Alisia στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Ροζάκη Αγγελή 20 & Καλύβα Μπακογιάνη, Λαμία ,ΤΚ 35100