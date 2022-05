Η αγάπη του Louis Vuitton για την Ελλάδα και τα ταξίδια οδήγησε αυτήν τη φορά τον γαλλικό οίκο στη Μύκονο.

Ο οίκος Louis Vuitton είναι συνώνυμο των εμβληματικών, διαχρονικών αξεσουάρ. Ο ίδιος ο ιδρυτής του άλλωστε ξεκίνησε κατασκευάζοντας ταξιδιωτικά κιβώτια και ανθεκτικές βαλίτσες από δέρμα. Η στενή σχέση του οίκου με τα ταξίδια είναι αδιαμφισβήτητη όπως και η αγάπη του για την Ελλάδα. Ποιος μπορεί να ξεχάσει όταν το περασμένο καλοκαίρι ο οίκος επέλεξε το νησί της Μήλου ως φόντο για τη καμπάνια του.

Την καμπάνια φωτογράφισε τότε η Viviane Sassen η οποία είχε στόχο να οπτικοποιήσει σε μια σειρά από υπέροχες εικόνες την τέχνη του ταξιδιού, την αίσθηση της ελευθερίας.

Όλες ξέρουμε τι προσφέρει η On Τhe Go bag. Είναι ευρύχωρη και ευέλικτη, ενώ μπορεί να κρατηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους. Λατρέψαμε την καλοκαιρινή αυτή εκδοχή της η οποία είναι εμπνευσμένη από το ελληνικό καλοκαίρι και συνδυάζει τα cool summer vibes με την πρακτικότητα μιας tote και την πολυτέλεια Louis Vuitton.

Η συλλεκτική τσάντα μαζί με τα υπόλοιπα προϊόντα της σειράς “On The Go Mykonos” διατίθενται αποκλειστικά στα καταστήματα Louis Vuitton στη Χώρα και στο Nammos Village.