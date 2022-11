Intimissimi - Φθινόπωρο/Χειμώνας 2022: Ρομαντικές δαντέλες, πολυτελή κεντήματα και floral μοτίβα

H συλλογή εσωρούχων Intimissimi για τη σεζόν Φθινόπωρο/ Χειμώνας 2022 απογειώνει την ρομαντική γοητεία και τον αισθησιασμό

Η σεζόν Φθινόπωρο / Χειμώνας 2022 ανοίγει με μια άρτια σχεδιασμένη συλλογή που ορίζεται, για άλλη μια φορά, από την έμπειρη ιταλική δεξιοτεχνία που κατέστησε την Intimissimi αναγνωρίσιμη σε όλο τον κόσμο.

Η θηλυκότητα και η ρομαντική γοητεία παραμένουν σταθερά χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε συλλογής. Μια αίσθηση διακριτικής κομψότητας ενσωματώνεται στη σειρά Ephemeral Beauty, η οποία εναλλάσσεται σε floral ανθοδέσμες νερομπογιάς με λευκή δαντέλα, καθώς και στη σειρά Eternal Love, της οποίας τα ολόλευκα κορμάκια και τα σετ διαθέτουν ένθετη δαντέλα και απαλές μικροΐνες, καθιστώντας τα ιδανικά bridalwear.

Η σειρά Lovely Day ενισχύεται από μια ιδανική χρωματική παλέτα, με λευκό μακραμέ διακοσμημένο σε τούλι γκοσάμερ. Παράλληλα, η on-trend σειρά της σεζόν Shift into Neutrals διαθέτει ρομαντική δαντέλα με pastel-blue τόνους, δημιουργώντας φυσικές διαβαθμιζόμενες σκιάσεις.

Οι φθινοπωρινές αποχρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ruby red και bright green, κάνουν την εμφάνισή τους στη νέα συλλογή σουτιέν και balconettes, με floral ανθισμένες υφές ως άλλοι θησαυροί σε έναν χειμωνιάτικο κήπο. Εκλεπτυσμένες, ρομαντικές σιλουέτες εμφανίζονται σε μια μεγάλη ποικιλία με νέα στυλ και σχήματα, όπως το balconette σουτιέν - ο αδιαμφισβήτητος σούπερ σταρ της συλλογής που είναι ένα must-have για το lingerie συρτάρι κάθε γυναίκας.

Η συλλογή επιδεικνύει τη διαχρονική της κομψότητα στις σειρές Time to Shine και Shine High Like Stars καθώς και στις A Touch of Light, Your Private Party και Luxury Treats, όπου τα μινιμαλιστικά μαύρα σουτιέν, τα σλιπ και τα strings ενισχύονται από διακριτικά κεντήματα και κομψά διακοσμητικά.

Για τα nightwear, το brand προσφέρει εξωτικά μοτίβα που ταιριάζουν σε κάθε στυλ, συμπεριλαμβανομένων των cosy, ζεστών αποχρώσεων του ikat paisley σε ανάγλυφο ζέρσεϊ και φλις ζέρσεϊ. Τα Pyjama sets είναι βαμβακερά με ασπρόμαυρα floral micro prints καθώς και με βισκόζη από μπαμπού σε βαθιές αποχρώσεις του πράσινου ενώ η σειρά Early in the Morning διαθέτει must-have πιτζάμες με ανδρικό cut σε απαλό, διπλής όψης, βαμβακερό καμβά.

Αυτό το φθινόπωρο, άλλο ένα must-have είναι το κιμονό από βισκόζη-σατέν, ένα από τα iconic ενδύματα του brand που παρουσιάζεται στη nightwear collection κάθε σεζόν. Η Intimissimi προσφέρει μια τεράστια ποικιλία ειδών εμπνευσμένων από πλεκτά σε ultra-warm υφές για τις πιο κρύες μέρες του χρόνου, σε καρό λεπτομέρειες, μαζί με φυσικά χρώματα αλλά και colour blocking,όπως στη σειρά Cozy Mountain.

Ολοκληρώνοντας τη συλλογή, πλεκτά από lightweight modal υφή παρουσιάζονται στην Ultralight with Cashmere, ενώ η σειρά Thermal with Cashmere συστήνει νέες ultra-soft, ζεστές υφές, σχεδιασμένες να φοριούνται με loungewear σετ.

Η σειρά από silk-wool πλέξη χωρίς ραφές είναι διαθέσιμη σε buttery αποχρώσεις, στη χρωματική παλέτα της σεζόν καθώς και στο iconic basic black. Ενισχυμένη με ριμπ ή ζακάρ πλέξεις, ο τέλειος συνδυασμός των φυσικών ινών της απλώνεται άνετα στο σώμα κάθε γυναίκας.

Η Intimissimi προσφέρει μια σοφιστικέ, θηλυκή νέα Fall/Winter collection, που ορίζεται από τα one-of-a-kind μετάξι και δαντέλα που έχουν σχεδιαστεί σχολαστικά μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια, προσφέροντας το τέλειο στυλ σε κάθε γυναίκα.