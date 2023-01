Dior: O Bernard Arnault όρισε την κόρη του Delphine, ως επικεφαλής του οίκου

Η μεγαλύτερη κόρη του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο επιλέχθηκε να διευθύνει το luxury brand αξίας 382 δισ. ευρώ

Ο Bernard Arnault είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ο οποίος κατάφερε να φέρει στο προσκήνιο τη γαλλική πολυτέλεια και να την απογειώσει. Αυτή τη φορά, διόρισε την κόρη του Delphine να διευθύνει τον γαλλικό οίκο Dior, ο οποίος αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό σήμα της αυτοκρατορίας του LVMH. Ο 73χρονος Arnault είναι ο διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος και κύριος μέτοχος του ομίλου, ο οποίος κατέχει μια σειρά από επιχειρήσεις υψηλών προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένων των Louis Vuitton, Tiffany, Givenchy, Kering και Moet Hennessy.

Μόλις εχθές ανακοίνωσε και επίσημα ότι η μεγαλύτερη κόρη του θα γίνει διευθύνουσα σύμβουλος και πρόεδρος του Dior, στο πλαίσιο του ανασχηματισμού του ομίλου αξίας 382 δισ. ευρώ. Η Delphine Arnault, η οποία κατέχει τη θέση της αντιπροέδρου του Louis Vuitton και είναι υπεύθυνη για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τα προϊόντα του οίκου, θα αναλάβει τα ηνία μέσα από τη νέα της θέση από την 1η Φεβρουαρίου.

Η 47χρονη εντάχθηκε στο δυναμικό της οικογενειακής επιχείρησης το 2000 μετά από δύο χρόνια εργασίας στην εταιρεία συμβούλων διαχείρισης McKinsey και σπουδές στο London School of Economics. Τρία χρόνια αργότερα προστέθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της LVMH - κι έτσι έγινε η πρώτη γυναίκα, αλλά και το νεότερο άτομο που συμμετείχε σε αυτό.

Meet Delphine Arnault, the daughter of the world's richest man and now one of the most powerful women in fashion as the CEO of Dior https://t.co/G1yY7CoIBJ