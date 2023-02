Η Stella McCartney τιμήθηκε με το μετάλλιο CBE από τον Βασιλιά Κάρολο

Μια από τις μεγαλύτερες τιμές αποδόθηκε στην Stella McCartney από την βασιλική οικογένεια της Μεγάλης Βρετανίας

Η σχεδιάστρια μόδας Stella McCartney τιμήθηκε με το μετάλλιο CBE (Commander of the Order of the British Empire) από τον Βασιλιά Κάρολο, για την προσφορά της στην Μόδα και τον τομέα της βιωσιμότητας.

Φυσικά, φόρεσε ρούχα από το δικό της brand, ένα custom μπλε φόρεμα φτιαγμένο στο δικό της ατελιέ στο Λονδίνο. Η McCartney συνδύασε αυτό το κλασικό φόρεμα με ένα ζευγάρι σατέν μπλε γόβες από παλιά συλλογή της και ένα clutch τσαντάκι. Και τα δύο αξεσουάρ κατασκευάστηκαν εξ ολοκλήρου από vegan υλικά, ακόμα και η κόλα. Ολοκλήρωσε το look της με ένα custom βέλο από την Αγγλίδα σχεδιάστρια καπέλων Emily London.

Το φόρεμα ήταν φτιαγμένο με το βιώσιμο υλικό Nativa, ένα ανιχνεύσιμο και αναγεννητικό μαλλί Merino, το οποίο κατά την παραγωγή του έχει σαν προτεραιότητα την καλή μεταχείριση των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και την υποστήριξη των καλλιεργητών και των τοπικών κοινοτήτων.

«Με τιμά η αναγνώριση της αποστολής μου να φέρω την βιωσιμότητα στην Μόδα», είπε η σχεδιάστρια. «Ως Βρετανή σχεδιάστρια, αυτή είναι μια συναισθηματικά φορτισμένη ημέρα για εμένα και αισθάνομαι πολύ περήφανη, όχι μόνο διότι έλαβα αυτή την απίστευτη διάκριση από τον Βασιλιά Κάρολο τον 3ο, αλλά επίσης επειδή συμπεριλήφθηκα στις τελευταίες Birthday Honours της Μεγαλειοτάτης Βασίλισσας Ελισάβετ της 2ης».

Η Stella McCartney είναι ίσως μια από τις πιο γνωστές sustainable σχεδιάστριες στην βιομηχανία. Εργάστηκε πολύ σκληρά για να χτίσει το eco-conscious brand της από το 2001, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της, Linda McCartney, η οποία ήταν γνωστή ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων. Πριν ξεκινήσει το δικό της brand ήταν creative director της Chloé για τέσσερα χρόνια.

Αυτή όμως δεν ήταν η πρώτη φορά που η McCartney αναγνωρίστηκε από την βασιλική οικογένεια. Το 2013 τιμήθηκε με το μετάλλιο OBE (Officer of the Order of the British Empire) από την αείμνηστη Βασίλισσα Ελισάβετ την 2η.