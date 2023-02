Ο κόσμος της μόδας στο πλευρό των θυμάτων του φονικού σεισμού σε Τουρκία και Συρία

Fashion comes to the rescue, με τη σειρά της, για να βοηθήσει τους πληγέντες με όποιον τρόπο μπορεί

Όπως και μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία πριν από έναν χρόνο, οι εταιρείες ρούχων κινητοποιήθηκαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους στην Τουρκία και στη Συρία, οι οποίοι επλήγησαν από τον φονικό σεισμό στις 6 Φεβρουαρίου. Δυστυχώς οι ανθρώπινες απώλειες μετά τον σεισμό κυμαίνονται πάνω από τους 33.000 νεκρούς, με τον αριθμό αυτό να αυξάνεται καθημερινά και στις δύο χώρες. Εργοστάσια παραγωγής ενδυμάτων υπήρχαν σε αυτές τις περιοχές, με τα οποία πολλά fashion brands συνεργάζονταν.

splashnews.com

Η εταιρεία αθλητικών ειδών -sports giant θα λέγαμε καλύτερα- Decathlon είχε 2.400 υπαλλήλους στην Τουρκία, οπότε όπως ήταν φυσικό το πρώτο της μέλημα ήταν να βεβαιωθεί ότι οι υπάλληλοί της ήταν ασφαλείς και στη συνέχεια να τους παρέχει την υποστήριξη που χρειάζονται. Οι υπόλοιποι υπάλληλοι της εταιρείας στην Τουρκία μάζεψαν και έστειλαν στις πληγείσες περιοχές ζεστά ρούχα και χειμερινό εξοπλισμό, αξίας 1.000.000 ευρώ. Επίσης η Decathlon είπε ότι ίδρυσε ένα ταμείο αλληλεγγύης της τάξεως του 1.000.000 ευρώ, το οποίο το διαχειρίζεται το King Baudouin Foundation για την στήριξη ΜΚΟ στην περιοχή.

Ο ισπανικό κολοσσός Inditex ανακοίνωσε ότι θα δωρήσει στην Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνο το ποσό των 3.000.000 ευρώ για την υποστήριξη της ανθρωπιστικής βοήθειας μετά τον σεισμό. Έχει επίσης προσφέρει πολλά χειμερινά ρούχα. Όπως είναι γνωστό, η Τουρκία είναι μια από τις κύριες χώρες με τις οποίες συνεργάζεται η Inditex για την παραγωγή της.

Ο ανταγωνιστής της, η σουηδική H&M, η οποία συνεργάζεται με 100 περίπου τουρκικές βιοτεχνίες και εργοστάσια, δώρισε ζεστά ρούχα και αποφάσισε να παρέχει οικονομική βοήθεια ύψους 930.000 ευρώ στο AFAD ( Προεδρία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και Φυσικών Καταστροφών), ενώ το H&M Foundation έδωσε 468.000 ευρώ στην Ερυθρά Ημισέληνο και τον οργανισμό Save the Children.

Η αλυσίδα ρούχων Mango ανακοίνωσε ότι μόνο ένας από τους 1.300 Τούρκους υπαλλήλους της βρίσκεται στο νοσοκομείο. Το Mango είναι πολύ καλά εδραιωμένο στην Τουρκία με 70 καταστήματα, μερικά από τα οποία είναι στο Kahramanmaraş και στο Gaziantep, μέρη που επηρεάστηκαν από τον φονικό σεισμό. Το τμήμα της κοινωνικής δράσης της εταιρείας ξεκίνησε να στέλνει ρούχα στις πληγείσες περιοχές και έδωσε 150.000 ευρώ στην Ερυθρά Ημισέληνο.

Η Amazon -δεν χρειάζονται συστάσεις εδώ- ενθαρρύνει τους πελάτες της να κάνουν δωρεές μέσω του site της στον Ερυθρό Σταυρό και στην Ερυθρά Ημισέληνο. Έχει ήδη στηρίξει οικονομικά τοπικές ΜΚΟ και χρησιμοποίησε τα logistics της για να στείλει κουβέρτες, σκηνές, θερμαντικά σώματα, φαγητό, τροφή για βρέφη και φάρμακα. «Τα δύο πρώτα φορτηγά γεμάτα με τα αναγκαία, που δώρισε η Amazon, έφυγαν από το κέντρο διανομής της εταιρείας στην Κωνσταντινούπολη στις 7 Φεβρουαρίου για την επαρχία Χατάι» είπε η αμερικάνικη εταιρεία, η οποία απασχολεί 2.000 υπαλλήλους στην Τουρκία, ευτυχώς όλοι καλά.

Όσον αφορά τους ομίλους luxury προϊόντων, η Kering εξέδωσε μια δήλωση στην οποία στηρίζει τους πληγέντες πληθυσμούς και ανακοίνωσε τις προθέσεις της να κάνει μια δωρεά, αν και το ποσό της δωρεάς δεν αναφέρθηκε πουθενά. Η Louis Vuitton είπε ότι τα κεφάλαιά της είναι ήδη διαθέσιμα μέσω της συνεργασίας της με την UNICEF. Τέλος η OTB θα παρέχει βοήθεια μέσω του OTB Foundation, το οποίο υποστηρίζει εδώ και πολλά χρόνια την υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες.

Αναμένουμε σίγουρα περισσότερες δωρεές και περισσότεροι βοήθεια από περισσότερες εταιρείες σε αυτές τις δύο χώρες, ειδικά από τον κλάδο της Μόδας. Δεν είναι μόνο το business κομμάτι, λόγω της παραγωγής ενδυμάτων σε αυτές τις περιοχές, είναι η ανθρωπιά που υπάρχει ανάγκη να δείξουν όλοι αυτοί οι κολοσσοί, σε ανθρώπους που κατά πάσα πιθανότητα δεν ήταν πελάτες τους.

Πηγή Fashion Network